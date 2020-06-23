Камеры для дезинфекции и термометрия два раза в день — как будут работать новосибирские лагеря для детей

Предполагалось, что в этом году детей примет 1021 организация. На данный момент к работе готовы 482 лагеря дневного пребывания и 55 загородных.

В случае, если лагеря откроются, то состояние здоровья детей в них будут контролировать по федеральным рекомендациям.



— Если все будет так, как нам предписал Роспотребнадзор, то два раза в день будет сниматься термометрия, дети будут под постоянным контролем, — рассказал председатель Фонда развития детских лагерей, член президиума межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» Андрей Данилков.



Перед приездом в лагерь ребёнку нужно будет получить справку о состоянии здоровья, справку от инфекциониста о том, что он не контактировал с больными инфекционными заболеваниями. Также ребёнок должен будет три дня пробыть дома и минимизировать контакты.

При въезде в лагерь детям будут измерять температуру, осматривать горло и кожу. Родителей не будут пускать на территорию.

— В некоторых лагерях появились входные камеры, где производится дезинфекция ребёнка. Это не душ, это просто орошение: он несколько раз вокруг себя обернулся на 360 градусов, его смесью обдало, и внешне его обеззаразили, — рассказал Андрей Данилков.