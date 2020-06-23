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Камеры для дезинфекции и термометрия два раза в день — как будут работать новосибирские лагеря для детей

Детские лагеря готовы развернуть деятельность за несколько дней

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Пока не известна точная дата открытия детских лагерей в Новосибирской области

Пока не известна точная дата открытия детских лагерей в Новосибирской области

Детские лагеря в Новосибирской области смогут вернуться к работе за несколько дней, после того как с них снимут ограничения.

Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко во время пресс-конференции в ТАСС.

— Деятельность организаций отдыха и оздоровления, расположенных на территории Новосибирской области, приостановлена до 30 июня. Если будет решение нашего оперативного штаба, то за 3–5 дней будут проведены все заседания и в плановом режиме лагеря начнут работать, — сообщила Болтенко.

Предполагалось, что в этом году детей примет 1021 организация. На данный момент к работе готовы 482 лагеря дневного пребывания и 55 загородных.

В случае, если лагеря откроются, то состояние здоровья детей в них будут контролировать по федеральным рекомендациям.

— Если все будет так, как нам предписал Роспотребнадзор, то два раза в день будет сниматься термометрия, дети будут под постоянным контролем, — рассказал председатель Фонда развития детских лагерей, член президиума межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху» Андрей Данилков.

Перед приездом в лагерь ребёнку нужно будет получить справку о состоянии здоровья, справку от инфекциониста о том, что он не контактировал с больными инфекционными заболеваниями. Также ребёнок должен будет три дня пробыть дома и минимизировать контакты.

При въезде в лагерь детям будут измерять температуру, осматривать горло и кожу. Родителей не будут пускать на территорию.

— В некоторых лагерях появились входные камеры, где производится дезинфекция ребёнка. Это не душ, это просто орошение: он несколько раз вокруг себя обернулся на 360 градусов, его смесью обдало, и внешне его обеззаразили, — рассказал Андрей Данилков.

Смены в лагерях будут длиться две-три недели.

НГС разговаривал с психологом, учителем и двумя мамами о том, стоит ли нагружать ребёнка учёбой летом. Их мнение — в нашем материале.

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