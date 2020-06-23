Полицейский сфотографировал в маршрутке студентку, снявшую маску, чтобы попить воды. Девушка пошла под суд

Железнодорожный районный суд сделал предупреждение студентке Анастасии Кауц за несоблюдение масочного режима — 16 июня она сняла маску в маршрутке, когда та остановилась на ЦУМе. Девушка хотела попить воды, но в это время ее через через окно сфотографировал полицейский.
— Я ехала из колледжа домой. Когда мы остановились, я попила воды, в окно не смотрела. Положила бутылку обратно в рюкзак, повернула голову, а там стоял сотрудник полиции и на телефон свой личный меня сфотографировал, — вспоминает Кауц.
Девушка уточнила, что сразу после этого полицейский зашел в маршрутку. Он спросил, сколько ей лет и есть ли у нее с собой паспорт. Затем сотрудник полиции попросил Анастасию выйти из транспорта и составил на нее административный протокол.
— Я говорила, что просто хотела попить воды, — продолжает Анастасия. — И фотографию в суде смотрели, там видно, что что-то висит, но маска была не со стороны остановки. По сути, я действительно находилась в салоне без маски, она же у меня не была на лице.
Суд признал студентку виновной в административном правонарушении по ст. 20.6. 1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
— В судебном заседании лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Кауц А.В. вину признала частично, пояснила, что в маршрутном такси следовала в маске, сняла ее, чтобы попить воды, — говорится в постановлении суда Железнодорожного района. Решение было вынесено накануне, 22 июня. Девушка получила наказание в виде предупреждения.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО затруднились прокомментировать ситуацию, пояснив, что оценку действиям полицейского уже дал суд, и они не могут комментировать после решения суда.
Иногда полицейские вместо того, чтобы выписывать протокол, дарят нарушителям режима маску — НГС писал о таком случае в новосибирском метро.
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