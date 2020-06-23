Полицейский сфотографировал в маршрутке студентку, снявшую маску, чтобы попить воды. Девушка пошла под суд

Девушка уточнила, что сразу после этого полицейский зашел в маршрутку. Он спросил, сколько ей лет и есть ли у нее с собой паспорт. Затем сотрудник полиции попросил Анастасию выйти из транспорта и составил на нее административный протокол.

— Я говорила, что просто хотела попить воды, — продолжает Анастасия. — И фотографию в суде смотрели, там видно, что что-то висит, но маска была не со стороны остановки. По сути, я действительно находилась в салоне без маски, она же у меня не была на лице.

Суд признал студентку виновной в административном правонарушении по ст. 20.6. 1. КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

— В судебном заседании лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Кауц А.В. вину признала частично, пояснила, что в маршрутном такси следовала в маске, сняла ее, чтобы попить воды, — говорится в постановлении суда Железнодорожного района. Решение было вынесено накануне, 22 июня. Девушка получила наказание в виде предупреждения.