Михаила Ефремова не будут пожизненно лишать водительских прав после смертельного ДТП

Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актера не будут пожизненно лишать водительских прав.
— Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает, — сообщил ТАСС адвокат актера Эльман Пашаев.
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм, из-за чего его могут лишить водительских прав пожизненно. Пашаев эту информацию не подтвердил, предположив, что распространение таких сведений «связано с желанием привлечь внимание к себе за счет громкого дела».
Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова вменяемым. В ходе исследования он признал, что употребляет алкоголь и наркотики.
В ночь на 9 июня актер совершил смертельное ДТП в центре Москвы: на своем джипе он вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон, за рулем которого находился курьер службы доставки Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался в больнице. В момент аварии Михаил Ефремов был пьян.
На Ефремова завели уголовное дело и оставили под домашним арестом. Позже актер записал видео с извинениями, в котором еще раз предложил помощь семье погибшего. Он также добавил, что не собирается использовать свои связи для того, чтобы повлиять на исход расследования.