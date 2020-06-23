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В Новосибирской области продолжают снимать ограничения — что на этой неделе заработает в прежнем режиме

Правительство НСО выпустило новое постановление

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С 25 июня все МФЦ будут работать в прежнем режиме

С 25 июня все МФЦ будут работать в прежнем режиме

Многофункциональные центры в Новосибирской области возобновят работу в прежнем режиме.

— Раньше МФЦ работали только по предварительной записи. Сейчас ограничения снимаются, и с 25 июня МФЦ будут работать как раньше, — сообщил НГС Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

Постановление, снимающее ограничение, появилось на сайте правительства сегодня, 23 июня.

— При посещении МФЦ просим граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также пользоваться антисептиками, имеющимися в филиалах, — сообщил и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, его цитирует пресс-служба правительства НСО.

Записаться на приём в МФЦ можно в самих филиалах, через Единую справочную службу 052, сайт https://www.mfc-nso.ru/ и мобильное приложение.

Вчера стало известно о снятии других ограничений в Новосибирске. Теперь могут работать любые магазины с отдельным входом, также на этой неделе откроются музеи и зоопарк.

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МФЦКоронавирус в Новосибирске
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