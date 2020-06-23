В Новосибирской области продолжают снимать ограничения — что на этой неделе заработает в прежнем режиме

Многофункциональные центры в Новосибирской области возобновят работу в прежнем режиме.



— Раньше МФЦ работали только по предварительной записи. Сейчас ограничения снимаются, и с 25 июня МФЦ будут работать как раньше, — сообщил НГС Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области.



Постановление, снимающее ограничение, появилось на сайте правительства сегодня, 23 июня.

— При посещении МФЦ просим граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также пользоваться антисептиками, имеющимися в филиалах, — сообщил и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, его цитирует пресс-служба правительства НСО.

