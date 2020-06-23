В Академгородке пропала женщина — она отправилась к друзьям на маршрутке, но не доехала до них

В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках пропавшей 32-летней Натальи Мяготиной.



Как рассказала журналисту НГС руководитель поискового отряда в Новосибирске Алеся Яблонских, 20 июня женщина вместе с мамой поехала в Академгородок по делам. Оказалось, что им пришлось бы прождать там около трёх часов — Наталью это не устроило.



— Она сказала, что ждать не будет, и поехала к знакомым. В присутствии мамы села на маршрутку, уехала, и больше о ней ничего неизвестно. У друзей не появлялась, знакомых обзвонили. Заявление подано в полицию Первомайского района, они рекомендовали к нам обратиться. Пока нет информации по камерам видеонаблюдения, также полиция работает с водителями на маршруте, на котором она уехала. Куда — пока неизвестно, — рассказала Алеся Яблонских.