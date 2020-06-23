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В Академгородке пропала женщина — она отправилась к друзьям на маршрутке, но не доехала до них

Женщину разыскивают полиция и волонтёры

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32-летняя Наталья Мяготина пропала 20 июня&nbsp;

32-летняя Наталья Мяготина пропала 20 июня 

В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках пропавшей 32-летней Натальи Мяготиной.

Как рассказала журналисту НГС руководитель поискового отряда в Новосибирске Алеся Яблонских, 20 июня женщина вместе с мамой поехала в Академгородок по делам. Оказалось, что им пришлось бы прождать там около трёх часов — Наталью это не устроило.

— Она сказала, что ждать не будет, и поехала к знакомым. В присутствии мамы села на маршрутку, уехала, и больше о ней ничего неизвестно. У друзей не появлялась, знакомых обзвонили. Заявление подано в полицию Первомайского района, они рекомендовали к нам обратиться. Пока нет информации по камерам видеонаблюдения, также полиция работает с водителями на маршруте, на котором она уехала. Куда — пока неизвестно, — рассказала Алеся Яблонских.

Наталья Мяготина ростом 164 см, худощавого телосложения, в очках, каштановые волосы, глаза карие. В день пропажи была одета в светлый удлинённый плащ, синие джинсы, кеды и толстовку.

Волонтеры просят сообщить любую информацию по номеру 8 800 700-54-52 или 112.

Недавно НГС рассказывал историю исчезнувшей матери одиночки - молодую блондинку ищут целый год. Её видят в разных районах Новосибирска, но родные не верят в это.

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«Лиза Алерт»девушка пропала
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