NGS.RU покажет в прямом эфире главный парад Победы страны и праздничный салют

Уже завтра страна отметит годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия, перенесенные из-за коронавируса с 9 мая на 24 июня, запланированы в 28 городах России. Главный парад Победы традиционно пройдет в Москве, и мы его вам покажем.
Торжественный марш начнется в 10:00 по московскому времени (14:00 по Новосибирску) и продлится полтора часа. Сначала по Красной площади пройдет пешая колонна офицеров и солдат, учащихся военных училищ страны, сотрудников силовых ведомств, а далее — боевые машины. В колонне техники будут «Армата» и «Курганец-25», бронеавтомобили «Тайфун», новейшие ЗРК С-300В4 и С-350. Парад продолжит военная авиация — порядка 75 воздушных судов. В общей сложности в московском параде будут задействованы 14 тысяч военнослужащих и 375 единиц боевой техники.
Прямой эфир с Красной площади мы начнем за час до главного парада страны. А вечером, в 23:00 по московскому времени, покажем праздничный салют. Подключайтесь, отметим День Победы вместе.
Также вы можете посмотреть, как пройдет парад Победы в Новосибирске. Старт в 10.00. На НГС также будет прямая трансляция, которую мы запустим вот тут.
А вот посмотреть салют в Новосибирске вы сможете вживую. Где и когда состоится фейерверк — рассказываем здесь.