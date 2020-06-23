Росстат объяснил, почему в России расходятся данные о смертях от коронавируса

Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил, почему данные ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 расходятся. Он заявил, что одна из причин — разные методологии расчета.
— Оперативный штаб дает оперативные данные. Безусловно, там самые актуальные данные по заболеваемости, а также оперативные данные по смертности, которые вручную заносятся в эту систему, — рассказал Павел Малков. — У нас другая методология расчета. Мы получаем данные из ЕГР ЗАГС, куда попадают первичные медицинские свидетельства о смерти, а также напрямую получаем окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления.
Глава Росстата уточнил, что раньше все процессы были отлажены, а статистика готовилась по стандартным процедурам. Но во время пандемии всплыли два фактора, влияющие на ее качество. Первый — это то, что на момент регистрации смерти скончавшегося от COVID-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти. Напомним, результаты анализов должны быть готовы в течение 45 дней после того, как установлена причина смерти. Пока этих результатов нет, врачи используют в документах код болезни U07.2, это означает, что вирус не идентифицирован. Если в лаборатории подтвердят коронавирус у умершего пациента, то заключение о смерти будет заменено. А на это требуется дополнительное время.
— Второй фактор — это то, что в некоторых регионах отсутствует законодательное закрепление обязанности регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения. В крупнейших по населению регионах такое требование установлено, в том числе в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в большинстве других. Здесь нельзя похоронить человека, не сходив в загс для регистрации смерти. В этих регионах мы полностью уверены в цифрах по общей смертности. Также именно эти субъекты первые приняли на себя удар коронавирусной инфекции, в других смертность от нее в апреле была на очень низком уровне, — объяснил Павел Малков.
Также Малков назвал регионы, в которых в силу специфики может не быть требований об обязательной регистрации смерти в загсе до похорон — это Северо-Кавказский федеральный округ, часть Южного федерального округа, в меньшей степени — Поволжье и Дальний Восток.
— В обычной ситуации это не оказывает влияния на статистику, потому что люди все равно приходят в загс и регистрируют смерть, так как это требуется для других целей. Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди зачастую откладывали поход в загс. Такие случаи происходят именно там, где можно похоронить человека просто по справке из медучреждения, — уточнил глава Росстата.
По словам Малкова, апрельские данные насчет смертности от COVID-19 еще будут уточняться, но значительных подвижек в цифрах в ведомстве не ждут — дополнительные данные поступят от регионов с относительно небольшим населением, где значительная часть фактов смерти все-таки зарегистрирована в загсах.
— Поэтому они не окажут существенного влияния на общую цифру по стране. Также необходимо понимать, что смертность от коронавируса — это вовсе не бинарная величина: умер от коронавируса, умер не от коронавируса. Все совсем не так просто, — заявил Малков, уточнив, что поправки и дополнения обязательно опубликуют в открытом доступе.
Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров. В первой половине июня по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он заявил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19 в России сложна для понимания. Поэтому российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно».