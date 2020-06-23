По Кировскому району ходят лжеагитаторы — они отправляют голосовать по поправкам на неверные адреса

По домам Кировского района Новосибирска начали ходить лжеагитаторы: они раздают местным жителям брошюры с поправками к Конституции и называют неправильную дату, время и место голосования по поправкам.
— Носят брошюрочку, называют неправильный участок, где мы голосуем, и говорят, что голосование только 1 июля, а в другое время на участке никого не будет, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома
Секретарь территориально-избирательной комиссии Кировского района Елизавета Мельникова подтвердила информацию о том, что неизвестные действительно ходят по Кировскому району и рассказывают ложную информацию о голосовании.
— Люди жалуются, говорят, что ходят два-три молодых человека, говорят, что участковая комиссия либо не работает, либо принимает на дому, либо время говорят другое, — объясняет Мельникова. — Например, досрочное голосование у нас с четырёх до восьми вечера, а они говорят, наоборот, до четырёх дня. Адрес совершенно другой говорят. Например, у нас в школе 181/1 адрес, а они отправляют на Зорге, 195. В основном люди звонят мне, я поправляю адрес, поправляю время.
Неизвестные представляются членами участковой избирательной комиссии, а один из них иногда называет себя председателем комиссии: однажды они даже зашли домой к настоящему председателю, но быстро ушли, после того как она представилась и показала им корочки.
— На всех подъездах уже развешаны объявления о нашем графике работы, на школах висят графики работы, календари, — подчёркивает секретарь избирательной комиссии. — Информация доступна, но ходят вот такие люди.
По словам Мельниковой, она устно сообщила в полицию о том, что по домам ходят вот такие люди, но писать заявление не стала. В пресс-службе
О поправках в Конституцию начали говорить в январе, после того как их предложил Владимир Путин во время своего обращения к Федеральному собранию. Изначально датой голосования утвердили 22 апреля, однако из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести на неопределенный срок. До того как COVID-19 стал активно распространяться по стране, поправки уже успели пройти все необходимые инстанции: от Госдумы до Конституционного суда.
Недавно стало известно, что в мэрии Новосибирска согласовали митинг против поправок в Конституцию, но разрешили его начать за час до конца голосования.