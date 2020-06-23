По Кировскому району ходят лжеагитаторы — они отправляют голосовать по поправкам на неверные адреса

Секретарь территориально-избирательной комиссии Кировского района Елизавета Мельникова подтвердила информацию о том, что неизвестные действительно ходят по Кировскому району и рассказывают ложную информацию о голосовании.

— Люди жалуются, говорят, что ходят два-три молодых человека, говорят, что участковая комиссия либо не работает, либо принимает на дому, либо время говорят другое, — объясняет Мельникова. — Например, досрочное голосование у нас с четырёх до восьми вечера, а они говорят, наоборот, до четырёх дня. Адрес совершенно другой говорят. Например, у нас в школе 181/1 адрес, а они отправляют на Зорге, 195. В основном люди звонят мне, я поправляю адрес, поправляю время.

Неизвестные представляются членами участковой избирательной комиссии, а один из них иногда называет себя председателем комиссии: однажды они даже зашли домой к настоящему председателю, но быстро ушли, после того как она представилась и показала им корочки.

— На всех подъездах уже развешаны объявления о нашем графике работы, на школах висят графики работы, календари, — подчёркивает секретарь избирательной комиссии. — Информация доступна, но ходят вот такие люди.