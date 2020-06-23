Власти выбирают новосибирцев, которых протестируют на антитела к коронавирусу, — вы можете внести себя в список

Методом случайной выборки в НСО подберут 2688 человек разных возрастов: детей от 1 года до 17 лет, взрослых от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 69 лет, от 70 лет и старше.

У них возьмут кровь и проверят на наличие антител к новому коронавирусу. Результаты позволят оценить особенности эпидемического процесса в регионе, составить прогноз развития ситуации в стране и в области. Также это поможет в профилактике заболевания.

Чтобы стать добровольцем, можно заполнить анкету на сайте Ifacovid.nso.ru — доступ откроется с 24 июня. Заявку на тестирование ребёнка должны подавать его законные представители.

НГС разбирался в том, насколько эффективно исследование на антитела, может ли переболевший заразиться повторно даже при наличии антител и как берут анализ, — журналист Ксения Лысенко лично сдала тест и поговорила с врачами.



Напомним, что сегодня стало известно о четырёх новых погибших от коронавируса в НСО.