Падение продолжилось: новосибирский общепит не досчитался в мае 1,6 миллиарда рублей

Оборот предприятий общественного питания в мае в Новосибирской области обвалился почти на 56% и продолжает снижаться. Только в прошлом месяце рестораторы не досчитались 1,6 миллиарда рублей выручки.



По данным Новосибирскстата, оборот предприятий общественного питания Новосибирской области в мае составил 1,3 миллиарда рублей. Это на 1,6 миллиарда меньше, чем было в тот же месяц в прошлом году (падение на 55,4%).

Всего же за первые пять месяцев года ресторанный рынок потерял около 2,8 миллиарда рублей выручки.

