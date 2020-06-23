Падение продолжилось: новосибирский общепит не досчитался в мае 1,6 миллиарда рублей

Оборот предприятий общественного питания в мае в Новосибирской области обвалился почти на 56% и продолжает снижаться. Только в прошлом месяце рестораторы не досчитались 1,6 миллиарда рублей выручки.
По данным Новосибирскстата, оборот предприятий общественного питания Новосибирской области в мае составил 1,3 миллиарда рублей. Это на 1,6 миллиарда меньше, чем было в тот же месяц в прошлом году (падение на 55,4%).
Всего же за первые пять месяцев года ресторанный рынок потерял около 2,8 миллиарда рублей выручки.
Ситуация в мае ухудшилась даже по сравнению с критическими, казалось бы, показателями апреля (первый месяц, когда был введен запрет на работу общепита в обычном формате). Прежде сообщалось, что оборот в апреле составил 1,45 миллиарда рублей.
Традиционно в последний месяц весны выручка, наоборот, росла, поскольку люди старались чаще выбираться из дома. В целом же ресторанный рынок довольно уверенно рос все последние годы. Так в мае 2019-го посетители оставили в кассах предприятий общепита на 13% больше денег, чем в мае 2018-ого.
Помимо запрета на обслуживание посетителей в заведении, причиной падения выручки стало и снижение потребительской способности населения. Розничная торговля продуктами питания (которую ограничения не коснулись) в мае чувствовала себя немного лучше, чем месяцем ранее. Но по сравнению с весной прошлого года практически ничего не прибавила. Оборот продовольственной розницы за первые пять месяцев вырос на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Это обычный показатель роста в последние годы. То есть лишившись возможности ходить в бары и рестораны, новосибирцы не понесли высвободившиеся деньги в магазины.
Между тем, в новый список предприятий, которым на этой неделе разрешили работать, опять не вошёл общепит. Часть новосибирцев это, похоже, уже утомило: толпы людей всё равно съезжаются в центр, где роль летних веранд выполняют выставленные обильно около заведений лавочки, бочки и прочие заменители нормальной мебели.