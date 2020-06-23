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Экономика

Падение продолжилось: новосибирский общепит не досчитался в мае 1,6 миллиарда рублей

Ситуация в прошлом месяце оказалась даже хуже, чем в апреле

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Несмотря на то что многие заведения торгуют навынос, обед на лавочках устраивает не всех

Несмотря на то что многие заведения торгуют навынос, обед на лавочках устраивает не всех

Оборот предприятий общественного питания в мае в Новосибирской области обвалился почти на 56% и продолжает снижаться. Только в прошлом месяце рестораторы не досчитались 1,6 миллиарда рублей выручки.

По данным Новосибирскстата, оборот предприятий общественного питания Новосибирской области в мае составил 1,3 миллиарда рублей. Это на 1,6 миллиарда меньше, чем было в тот же месяц в прошлом году (падение на 55,4%).

Всего же за первые пять месяцев года ресторанный рынок потерял около 2,8 миллиарда рублей выручки.

Ситуация в мае ухудшилась даже по сравнению с критическими, казалось бы, показателями апреля (первый месяц, когда был введен запрет на работу общепита в обычном формате). Прежде сообщалось, что оборот в апреле составил 1,45 миллиарда рублей.

Традиционно в последний месяц весны выручка, наоборот, росла, поскольку люди старались чаще выбираться из дома. В целом же ресторанный рынок довольно уверенно рос все последние годы. Так в мае 2019-го посетители оставили в кассах предприятий общепита на 13% больше денег, чем в мае 2018-ого.

Лишившись возможности работать в привычном режиме, рестораторы начали покупать фуд-траки

Лишившись возможности работать в привычном режиме, рестораторы начали покупать фуд-траки

Помимо запрета на обслуживание посетителей в заведении, причиной падения выручки стало и снижение потребительской способности населения. Розничная торговля продуктами питания (которую ограничения не коснулись) в мае чувствовала себя немного лучше, чем месяцем ранее. Но по сравнению с весной прошлого года практически ничего не прибавила. Оборот продовольственной розницы за первые пять месяцев вырос на 2,7% по сравнению с прошлым годом. Это обычный показатель роста в последние годы. То есть лишившись возможности ходить в бары и рестораны, новосибирцы не понесли высвободившиеся деньги в магазины.

Между тем, в новый список предприятий, которым на этой неделе разрешили работать, опять не вошёл общепит. Часть новосибирцев это, похоже, уже утомило: толпы людей всё равно съезжаются в центр, где роль летних веранд выполняют выставленные обильно около заведений лавочки, бочки и прочие заменители нормальной мебели.

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