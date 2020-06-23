Чтобы гроб вошёл в яму с первого раза: новосибирский «Некрополь» объявил конкурс по копке могил на скорость

Новосибирская компания «Некрополь ХХI век» и союз ритуальных организаций «Наследие» из Омска организуют конкурс по копке могил на скорость «Могильный беспредел».
Пока известно только место проведения мероприятия — это Омск. С датой конкурса организаторы планируют определиться в середине июля, но предварительно уже называется август.
«Идея проведения столь необычного конкурса преследует цель поднять престиж профессии, повысить уровень исполнения работ и привлечь внимание молодого поколения к профессии работника ритуальных услуг. В соревновании по скоростному копанию примут участие команды по два человека», — говорится в сообществе «Некрополя» «ВКонтакте».
Жюри будет оценивать результаты по нескольким критериям. Выкопанная яма должна соответствовать заданным параметрам: 200 сантиметров в длину, 80 — в ширину и 160 — в глубину. Помимо прочего, будет оцениваться аккуратность проделанной работы: с первого раза в свежую яму должен будет войти настоящий гроб.
Изначально конкурс планировали провести во Владивостоке как часть выставки «Некрополь-Приморье», но из-за большого количества желающих поучаствовать перенесли в Омск:
— После анонса проведения соревнования в Приморье порядка 19 участников изъявили желание участвовать, мы, честно, не ожидали такого интереса. Это вызвало небольшой резонанс, поскольку столь массовое соревнование при таком количестве участников провести сложно в том плане, что это требует согласования площадки. Поэтому организаторы конкурса «Некрополь XXI век», СРО «Наследие» и решили перенести соревнование в Омск, поскольку это проще. Сама выставка
Подать заявки на участие в конкурсе может любой желающий. Организаторы обещают ценный приз и признание коллег в качестве награды.
В ноябре европейский канал «Евроньюс» показал сюжет о Музее Смерти при новосибирском крематории, музей принадлежит компании «Некрополь ХХI век». В нем рассказывается о необычном (с точки зрения авторов) музее в далекой Сибири. Короткое видео описывает сам музей, рассказывая, в частности, о том, что многие из его почти 30 тысяч экспонатов были приобретены в разное время на блошиных рынках Европы.
Новосибирский музей мировой погребальной культуры действительно можно считать самым необычным музеем региона. Его экспозиция регулярно пополняется новыми экспонатами. Так, весной прошлого года здесь появились четыре уникальных мундира военнослужащих времён царской России: среди них есть форма, какую носил адъютант российского императора Николая II.