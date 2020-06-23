Чтобы гроб вошёл в яму с первого раза: новосибирский «Некрополь» объявил конкурс по копке могил на скорость

Жюри будет оценивать результаты по нескольким критериям. Выкопанная яма должна соответствовать заданным параметрам: 200 сантиметров в длину, 80 — в ширину и 160 — в глубину. Помимо прочего, будет оцениваться аккуратность проделанной работы: с первого раза в свежую яму должен будет войти настоящий гроб.



Изначально конкурс планировали провести во Владивостоке как часть выставки «Некрополь-Приморье», но из-за большого количества желающих поучаствовать перенесли в Омск: