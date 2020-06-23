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Метрополитен объяснил, почему с потолка на станции «Красный проспект» бежит вода

Протекание заметили уже две недели назад

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Так выглядел потолок на станции 12 июня

Так выглядел потолок на станции 12 июня

Пресс-служба новосибирского метрополитена объяснила, почему с потолка на станции «Красный проспект» на платформу капает вода. Корреспондент НГС заметил протечку 12 июня. Сегодня утром, 23 июня, о ней сообщил читатель НГС Иван:

— Дождей нет, но на метро «Красный проспект» по-прежнему капает с потолка, и лужа на полу ничем не огорожена. Как же безопасность?

Так потолок выглядел утром 23 июня

Так потолок выглядел утром 23 июня

В пресс-службе метрополитена во всем винят дожди:

— Капёж по ригелю свода станции «Красный проспект» между колоннами платформенного участка появился после обильных ливневых дождей из-за нарушения дорожного покрытия, — объяснили специалисты.

Вода попадает прямо на платформу

Вода попадает прямо на платформу

В метрополитене пообещали, что в ближайшее время на участке воду отведут от пассажирской зоны и сделают гидроизоляцию.

Ранее НГС рассказывал о том, как новосибирцы соблюдают масочный режим в метро. Многие из них просто снимают маску на эскалаторе, несмотря на риск быть оштрафованными. Подробности — в нашем репортаже.

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Новосибирский метрополитен
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