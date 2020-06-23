Ещё 106 заболевших коронавирусом: свежая статистика от новосибирского оперштаба

В Новосибирской области выявили еще 106 заболевших коронавирусом. Свежую статистику сообщил оперштаб региона.

— По данным оперативного штаба на утро 23 июня в регионе зарегистрировано 5 248 случаев инфицирования СOVID-19 (+106 за последние сутки), включая 339 детей. 2 893 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+103 за сутки), — говорится в сообщении.

Четыре пациента скончались. В реанимации находится 81 человек, 25 — на ИВЛ.

В детскую больницу №3 госпитализировали 71 ребёнка с подозрением на Covid-19 и с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом и с подозрением на него в стационарах Новосибирска — 2 246.



В больницы районов области госпитализировано 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. Всего в Новосибирской области сделано 178 815 тестов на коронавирус.



— Под медицинским наблюдением находятся 723 жителя региона, 24 013 человек сняты с наблюдения, — добавил оперштаб.

