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Срочно За сутки умерли 4 новосибирца с ковидом

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В Новосибирской области от коронавируса умерли сразу четверо — это рекорд

Самому молодому было 32 года

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О новых смертях от коронавируса сообщил оперштаб

О новых смертях от коронавируса сообщил оперштаб

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё четыре человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

— Скончались еще четыре пациента — мужчины в возрасте 32 года и 70 лет. И женщины в возрасте 82 года и 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 76 человек, — говорится в сообщении.

Вчера, 23 июня, в Новосибирской области зарегистрировали две смерти от коронавируса.

Истории жертв коронавируса читайте в специальном сюжете.

Если вы знали умерших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

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