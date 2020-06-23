В Новосибирской области от коронавируса умерли сразу четверо — это рекорд

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё четыре человека. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

— Скончались еще четыре пациента — мужчины в возрасте 32 года и 70 лет. И женщины в возрасте 82 года и 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 76 человек, — говорится в сообщении.

Вчера, 23 июня, в Новосибирской области зарегистрировали две смерти от коронавируса.

Истории жертв коронавируса читайте в специальном сюжете.

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