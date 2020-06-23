В Новосибирске благоустроят сквер 25-летия Победы — показываем, что там будет

Подрядчик должен будет выполнить демонтажные работы, сделать покрытие из асфальтобетона и резиновой крошки, установить ограждения, провести озеленение территории. Также в сквере установят новые качели для детей от 4 до 15 лет и от 3 до 10 лет. Также там поставят новую горку.