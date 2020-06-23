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В Новосибирске благоустроят сквер 25-летия Победы — показываем, что там будет

За обустройство готовы заплатить почти 7,5 млн рублей

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Сквер в Первомайском районе планируют благоустроить к середине октября

Сквер в Первомайском районе планируют благоустроить к середине октября

В Новосибирске объявили аукцион на благоустройство сквера 25-летия Победы в Первомайском районе. На дорожках парка сделают новое покрытие, а для детей установят качели.

Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Горзеленхоз».

— Начальная (максимальная) цена контракта 7 466 470 рублей 78 копеек, — говорится в аукционной документации.

Так выглядит схема благоустройства сквера в проектной документации

Так выглядит схема благоустройства сквера в проектной документации

Подрядчик должен будет выполнить демонтажные работы, сделать покрытие из асфальтобетона и резиновой крошки, установить ограждения, провести озеленение территории. Также в сквере установят новые качели для детей от 4 до 15 лет и от 3 до 10 лет. Также там поставят новую горку.

В сквере поставят новые детские качели

В сквере поставят новые детские качели

Работы должны будут начать через 3 дня с момента заключения контракта, а закончить до 15 октября. Электронный аукцион проведут 30 июня.

Напомним, что власти также заказали благоустройство детской площадки в Нарымском сквере. Это сделали по просьбе жителей.

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скверПервомайский районблагоустройство
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