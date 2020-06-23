В Новосибирске благоустроят сквер 25-летия Победы — показываем, что там будет

В Новосибирске объявили аукцион на благоустройство сквера 25-летия Победы в Первомайском районе. На дорожках парка сделают новое покрытие, а для детей установят качели.
Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает муниципальное предприятие «Горзеленхоз».
— Начальная (максимальная) цена контракта 7 466 470 рублей 78 копеек, — говорится в аукционной документации.
Подрядчик должен будет выполнить демонтажные работы, сделать покрытие из асфальтобетона и резиновой крошки, установить ограждения, провести озеленение территории. Также в сквере установят новые качели для детей от 4 до 15 лет и от 3 до 10 лет. Также там поставят новую горку.
Работы должны будут начать через 3 дня с момента заключения контракта, а закончить до 15 октября. Электронный аукцион проведут 30 июня.
Напомним, что власти также заказали благоустройство детской площадки в Нарымском сквере. Это сделали по просьбе жителей.