23 июня вторник
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 0/10
usd 69.48
eur 77.83
Тема дня Новые послабления от губернатора

Все новости

Все новости
Город

Начинающие фотографы выпустили ролик о ночном Новосибирске, созданный из десятка тысяч фотографий

Видео создавалось в технике Time-Lapse

106
Обсудить

Поделиться

На съёмку материала у фотографов ушло два месяца

На съёмку материала у фотографов ушло два месяца

Начинающие фотографы — Александр Попов и Сергей Евстигнеев — выпустили ролик о жизни ночного Новосибирска. Видео было сняло в технике Time-Lapse — для его создания понадобились десятки тысяч кадров ночного города.

— Над видео всё время работали вместе. Нас всегда вдохновляли подобного рода ролики. Решили попробовать и поделиться с другими красивыми видами Новосибирска Было трудно, пожалуй, только с поиском красивых мест, каждый раз это была для нас дилемма. Снимали на зеркальную камеру, съёмки организовывали в свободное от работы время, — рассказал Александр Попов.

Также Александр добавил, что снимали всегда с крыш жилых зданий, используя лишь камеру и штатив.

«Пару месяцев трудов, десятки тысяч кадров и вот всё готово. Встречайте, наш первый совместный Time-Lapse», — написал фотограф в описании к видео.

Новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта посёлок Краснозёрское, расположенный в Новосибирской области. Александр поехал в эти края, чтобы посмотреть на музей, который основали его предки, а также запечатлеть на память родные места. Мы собрали для вас самые удивительные кадры.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

фотографночной город
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!