Начинающие фотографы выпустили ролик о ночном Новосибирске, созданный из десятка тысяч фотографий

Начинающие фотографы — Александр Попов и Сергей Евстигнеев — выпустили ролик о жизни ночного Новосибирска. Видео было сняло в технике Time-Lapse — для его создания понадобились десятки тысяч кадров ночного города.
— Над видео всё время работали вместе. Нас всегда вдохновляли подобного рода ролики. Решили попробовать и поделиться с другими красивыми видами Новосибирска Было трудно, пожалуй, только с поиском красивых мест, каждый раз это была для нас дилемма. Снимали на зеркальную камеру, съёмки организовывали в свободное от работы время, — рассказал Александр Попов.
Также Александр добавил, что снимали всегда с крыш жилых зданий, используя лишь камеру и штатив.
«Пару месяцев трудов, десятки тысяч кадров и вот всё готово. Встречайте, наш первый совместный Time-Lapse», — написал фотограф в описании к видео.
Новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта посёлок Краснозёрское, расположенный в Новосибирской области. Александр поехал в эти края, чтобы посмотреть на музей, который основали его предки, а также запечатлеть на память родные места. Мы собрали для вас самые удивительные кадры.