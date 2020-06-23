Начинающие фотографы выпустили ролик о ночном Новосибирске, созданный из десятка тысяч фотографий

Начинающие фотографы — Александр Попов и Сергей Евстигнеев — выпустили ролик о жизни ночного Новосибирска. Видео было сняло в технике Time-Lapse — для его создания понадобились десятки тысяч кадров ночного города.

— Над видео всё время работали вместе. Нас всегда вдохновляли подобного рода ролики. Решили попробовать и поделиться с другими красивыми видами Новосибирска Было трудно, пожалуй, только с поиском красивых мест, каждый раз это была для нас дилемма. Снимали на зеркальную камеру, съёмки организовывали в свободное от работы время, — рассказал Александр Попов.