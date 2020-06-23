В Ленинском районе таксист сбил 6-летнего ребёнка и скрылся с места происшествия

Поздно вечером в понедельник, 22 июня, стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. На шестилетнего велосипедиста наехал автомобиль. Машину виновника ДТП теперь разыскивает ГИБДД по Новосибирской области.



— В 18:15 неизвестный водитель на седане с логотипом такси (госномер 442) во дворе дома Расковой, 36/2 совершил наезд на ребёнка, который ехал на велосипеде. У шестилетнего мальчика диагностировали ушибы, — сообщает ГИБДД по региону.

В отделе пропаганды городской Госавтоинспекции напомнили, что за скрытие с места ДТП грозит лишение права управления транспортным средством либо административный арест до 15 суток.

