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Происшествия

В Ленинском районе таксист сбил 6-летнего ребёнка и скрылся с места происшествия

У пострадавшего мальчика диагностировали ушибы

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Автомобиль виновника ДТП пока не установлен

Автомобиль виновника ДТП пока не установлен

Поздно вечером в понедельник, 22 июня, стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. На шестилетнего велосипедиста наехал автомобиль. Машину виновника ДТП теперь разыскивает ГИБДД по Новосибирской области.

— В 18:15 неизвестный водитель на седане с логотипом такси (госномер 442) во дворе дома Расковой, 36/2 совершил наезд на ребёнка, который ехал на велосипеде. У шестилетнего мальчика диагностировали ушибы, — сообщает ГИБДД по региону.

В отделе пропаганды городской Госавтоинспекции напомнили, что за скрытие с места ДТП грозит лишение права управления транспортным средством либо административный арест до 15 суток.

Всем, кто стал свидетелем данного происшествия или знает о месте нахождения данного автомобиля, просьба обратиться по телефонам: 232–23–51, 232–23–21.

Несколько недель назад в Бердске водитель сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

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