Карта выхода России с карантина (свобода — только в одном регионе)

Не сняли ограничения в Тыве, Югре, Чувашии, Карачаево-Черкесской Республике, Смоленской, Псковской и Амурской областях и в Санкт-Петербурге. В Северной столице выявили 22 412 случаев коронавирусной инфекции (217 за последние сутки), 869 человек умерли. В той же Москве зафиксировано 215 тысяч заражений ( 1068 за последние сутки), но с 16 июня работают парикмахерские, крупные магазины, рестораны и кафе.



Вместе со столицей в этом списке оказались Омская, Тюменская, Кировская, Вологодская, Мурманская, Рязанская, Калининградская области, Карелия, Калмыкия, Краснодарский край и Чечня. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в этих регионах открываются магазины площадью до 800 квадратных метров и торговые точки, в том числе уличные (действуют ограничения по количеству посетителей и требование отдельного входа), возобновить работу могут образовательные организации. Каким именно учреждениям и заведениям открываться, определяет руководство региона.



Урал и Сибирь застряли на первом этапе снятия ограничений: здесь по-прежнему выстраиваются в очереди в магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров. Впрочем, в некоторых регионах власти вводят поблажки — к примеру, в Башкирии почти месяц как можно обедать в ресторанах, а заведения в соседних Челябинской, Оренбургской областях и Пермском крае до сих пор работают навынос. Рестораны и кафе Свердловской области стоят на низком старте с середины мая, когда губернатор анонсировал их скорое открытие. Но сразу после этого в регионе начался рост заболевших (больше 11 тысяч человек на сегодняшний день, это пятое место по стране), и открытие общепита отложилось на неопределенный срок.