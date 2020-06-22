«Он наступил в яму и скрылся под водой»: на пляже «Бугринская роща» утонул 9-летний мальчик

В понедельник вечером, 22 июня, стало известно, что на пляже «Бугринская роща» в Кировском районе Новосибирска утонул ребёнок.



— Всё случилось около 20:00. На пляже начал тонуть ребёнок. Отдыхающие достали его из воды и стали откачивать. Спасатели приехали минут через десять, сразу же начали оказывать помощь. Потом уже приехала полиция и скорая помощь, — рассказал читатель НГС.

В Следственном комитете информацию подтвердили.

— Около 21 часа в следственные органы поступило сообщение о том, что на пляже «Бугринская роща» утонул девятилетний мальчик. На место незамедлительно выехали сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, трое несовершеннолетних около 19:30 пришли на пляж без сопровождения взрослых и решили искупаться. В какой-то момент один из мальчиков наступил в яму и скрылся под водой. Находившийся на пляже мужчина достал ребёнка из воды, стал проводить реанимационные мероприятия, однако до прибытия сотрудников скорой помощи мальчик скончался, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.