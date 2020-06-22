«Он наступил в яму и скрылся под водой»: на пляже «Бугринская роща» утонул 9-летний мальчик

В понедельник вечером, 22 июня, стало известно, что на пляже «Бугринская роща» в Кировском районе Новосибирска утонул ребёнок.
— Всё случилось около 20:00. На пляже начал тонуть ребёнок. Отдыхающие достали его из воды и стали откачивать. Спасатели приехали минут через десять, сразу же начали оказывать помощь. Потом уже приехала полиция и скорая помощь, — рассказал читатель НГС.
В Следственном комитете информацию подтвердили.
— Около 21 часа в следственные органы поступило сообщение о том, что на пляже «Бугринская роща» утонул девятилетний мальчик. На место незамедлительно выехали сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, трое несовершеннолетних около 19:30 пришли на пляж без сопровождения взрослых и решили искупаться. В какой-то момент один из мальчиков наступил в яму и скрылся под водой. Находившийся на пляже мужчина достал ребёнка из воды, стал проводить реанимационные мероприятия, однако до прибытия сотрудников скорой помощи мальчик скончался, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
В рамках проверочных мероприятий опрашиваются родственники и знакомые погибшего ребенка, непосредственные очевидцы случившегося. Для определения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.
В субботу вечером, 20 июня, стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска утонула женщина. Инцидент произошел на Юго-западном котловане.