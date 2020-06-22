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«Он наступил в яму и скрылся под водой»: на пляже «Бугринская роща» утонул 9-летний мальчик

Следственный комитет начал доследственную проверку

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Находившийся на пляже мужчина достал мальчика из воды, стал проводить реанимационные мероприятия, однако до прибытия сотрудников скорой помощи ребенок скончался

Находившийся на пляже мужчина достал мальчика из воды, стал проводить реанимационные мероприятия, однако до прибытия сотрудников скорой помощи ребенок скончался

В понедельник вечером, 22 июня, стало известно, что на пляже «Бугринская роща» в Кировском районе Новосибирска утонул ребёнок.

— Всё случилось около 20:00. На пляже начал тонуть ребёнок. Отдыхающие достали его из воды и стали откачивать. Спасатели приехали минут через десять, сразу же начали оказывать помощь. Потом уже приехала полиция и скорая помощь, — рассказал читатель НГС.

В Следственном комитете информацию подтвердили.

— Около 21 часа в следственные органы поступило сообщение о том, что на пляже «Бугринская роща» утонул девятилетний мальчик. На место незамедлительно выехали сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, трое несовершеннолетних около 19:30 пришли на пляж без сопровождения взрослых и решили искупаться. В какой-то момент один из мальчиков наступил в яму и скрылся под водой. Находившийся на пляже мужчина достал ребёнка из воды, стал проводить реанимационные мероприятия, однако до прибытия сотрудников скорой помощи мальчик скончался, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

В рамках проверочных мероприятий опрашиваются родственники и знакомые погибшего ребенка, непосредственные очевидцы случившегося. Для определения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району города Новосибирска СУ СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

В субботу вечером, 20 июня, стало известно, что в Ленинском районе Новосибирска утонула женщина. Инцидент произошел на Юго-западном котловане.

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утонул ребенокпляжКировский район
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