Ещё две смерти от коронавируса и новые послабления губернатора: хроника событий за сутки

Министр здравоохранения Константин Хальзов, выступая этим утром, 22 июня, на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова, сообщил свежую статистику по коронавирусу. За минувшие сутки в регионе скончались двое человек.



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