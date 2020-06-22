Ещё две смерти от коронавируса и новые послабления губернатора: хроника событий за сутки

Министр здравоохранения Константин Хальзов, выступая этим утром, 22 июня, на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова, сообщил свежую статистику по коронавирусу. За минувшие сутки в регионе скончались двое человек.
Что ещё произошло в городе за сутки?
- Весной несколько новосибирских медиков уехали в Москву — помогать лечить пациентов с коронавирусом. В Новосибирске на тот момент были лишь единицы заболевших, а в столице — острый дефицит персонала. В командировку отправилась и медсестра искитимской больницы Ирина Ильиных. Целый месяц она работала в отделении реанимации в ковидном госпитале в Бронницах Московской области. Несколько дней назад она вернулась домой и рассказала о том, как там выхаживают больных, что говорят обречённым пациентам, и поделилась лайфхаком — что нужно сделать, чтобы очки не запотевали.
- Константин Хальзов озвучил сводку по числу заражённых и выздоровевших за прошедшие сутки. Диагноз подтвердился ещё у 109 человек.
- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, когда откроются магазины с отдельным входом, музеи и зоопарк.
- Читатели НГС как всегда не остались равнодушными к решениям правительства и новым послаблениям. За полдня они оставили больше 400 комментариев. Мы выбрали самые яркие мнения — публикуем подборку.
- Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области уверенно перешагнуло за 5000. По данным оперативного штаба на утро 22 июня, в регионе зарегистрировано 5142 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это значит, что переболел или болеет примерно каждый 544-й житель Новосибирской области (по данным Росстата, в регионе проживает 2 798 170 человек). Мы посчитали, сколько сейчас коек для больных коронавирусом в городе и области и насколько они загружены.
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