Фотограф из Новосибирска снял с высоты птичьего полёта посёлок на реке Карасук — кадры захватывают дух

В соседнем селе Краснозёрское, где и была проведена съёмка, фотограф оказался уже после посещения музея.



— Мне было интересно походить по этой земле, посмотреть, где жили мои предки. Поехали мы 21 июня, в день солнцестояния. Этот день всегда считался необычным, даже мистическим. На память сделал съёмку местности, чтобы потом пересматривать и показывать своим родным. Дорога в село занимает около 4 часов. Даже сам путь оказался увлекательным: мы встретили сову, зайцев и лис. Я остался очень доволен этим путешествием! — делится впечатлениями Александр.