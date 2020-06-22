Фотограф из Новосибирска снял с высоты птичьего полёта посёлок на реке Карасук — кадры захватывают дух

Новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта посёлок Краснозёрское, расположенный в Новосибирской области. Посёлок основан в 1773 году, его население сейчас составляет около 9 тысяч человек. Александр поехал в эти края, чтобы посмотреть на музей, который основали его предки, а также запечатлеть на память родные места. Мы собрали для вас самые удивительные кадры.
— Решили поехать в Краснозёрское, потому что оттуда родом мои предки. Знаю, что двоюродный брат моей бабушки в соседнем селе основал музей и развивал его 20 лет. Я поехал туда в надежде, что кто-нибудь мне откроет музей и я смогу посмотреть на творение своих предков. И мне повезло! Директор поговорил со мной, пустил в помещение. Я много узнал о своих корнях. Это для меня очень ценно, — рассказал фотограф.
В соседнем селе Краснозёрское, где и была проведена съёмка, фотограф оказался уже после посещения музея.
— Мне было интересно походить по этой земле, посмотреть, где жили мои предки. Поехали мы 21 июня, в день солнцестояния. Этот день всегда считался необычным, даже мистическим. На память сделал съёмку местности, чтобы потом пересматривать и показывать своим родным. Дорога в село занимает около 4 часов. Даже сам путь оказался увлекательным: мы встретили сову, зайцев и лис. Я остался очень доволен этим путешествием! — делится впечатлениями Александр.
Александр также рассказал, что ищет людей по фамилии Кушнырь и Бахмацкий. Фотограф знает, что такие фамилии были у его предков и очень хочет отыскать свою родню.
В начале июня Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта необыкновенной красоты Алтай. Туда Александр попал проездом по работе, с командировочным пропуском.