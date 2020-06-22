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Фотограф из Новосибирска снял с высоты птичьего полёта посёлок на реке Карасук — кадры захватывают дух

Александр Антощенко запечатлел поля, водоёмы и прочие красоты сельской жизни

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Фотограф побывал сразу в двух посёлках

Фотограф побывал сразу в двух посёлках

Новосибирский фотограф Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта посёлок Краснозёрское, расположенный в Новосибирской области. Посёлок основан в 1773 году, его население сейчас составляет около 9 тысяч человек. Александр поехал в эти края, чтобы посмотреть на музей, который основали его предки, а также запечатлеть на память родные места. Мы собрали для вас самые удивительные кадры.

Краснозёрское расположено на правом берегу реки Карасук,&nbsp;в 270 километрах к юго-западу от Новосибирска

Краснозёрское расположено на правом берегу реки Карасук, в 270 километрах к юго-западу от Новосибирска

Краснозёрское основано в 1773 году под названием Карасукское

Краснозёрское основано в 1773 году под названием Карасукское

Краснозёрское является крупнейшим сельскохозяйственным районом области

Краснозёрское является крупнейшим сельскохозяйственным районом области

— Решили поехать в Краснозёрское, потому что оттуда родом мои предки. Знаю, что двоюродный брат моей бабушки в соседнем селе основал музей и развивал его 20 лет. Я поехал туда в надежде, что кто-нибудь мне откроет музей и я смогу посмотреть на творение своих предков. И мне повезло! Директор поговорил со мной, пустил в помещение. Я много узнал о своих корнях. Это для меня очень ценно, — рассказал фотограф.

Александр остался очень доволен поездкой

Александр остался очень доволен поездкой

Посмотрите, какое красивое сочетание цветов

Посмотрите, какое красивое сочетание цветов

Водоёмы красиво блестят в лучах закатного солнца

Водоёмы красиво блестят в лучах закатного солнца

В соседнем селе Краснозёрское, где и была проведена съёмка, фотограф оказался уже после посещения музея.

— Мне было интересно походить по этой земле, посмотреть, где жили мои предки. Поехали мы 21 июня, в день солнцестояния. Этот день всегда считался необычным, даже мистическим. На память сделал съёмку местности, чтобы потом пересматривать и показывать своим родным. Дорога в село занимает около 4 часов. Даже сам путь оказался увлекательным: мы встретили сову, зайцев и лис. Я остался очень доволен этим путешествием! — делится впечатлениями Александр.

Кажется, что этот кусочек земли, словно маленький островок на огромной территории

Кажется, что этот кусочек земли, словно маленький островок на огромной территории

Сколько водоёмов вы насчитали?

Сколько водоёмов вы насчитали?

Дух захватывает от такой красоты!

Дух захватывает от такой красоты!

Александр также рассказал, что ищет людей по фамилии Кушнырь и Бахмацкий. Фотограф знает, что такие фамилии были у его предков и очень хочет отыскать свою родню.

В начале июня Александр Антощенко снял с высоты птичьего полёта необыкновенной красоты Алтай. Туда Александр попал проездом по работе, с командировочным пропуском.

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поселокНовосибирская областьфотограф
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