В Новосибирске снимают ограничения, а люди продолжают заражаться. Заболевших — больше 5000. Онлайн-хроника

Жизнь Новосибирска постепенно возвращается в привычное русло. Торговые центры еще закрыты, бары и рестораны не работают, но губернатор снимает одно ограничение за другим. С 22 июня возобновляется работа магазинов с отдельным входом вне зависимости от их размера. А с 24 июня глава региона разрешил открыться музеям и зоопарку (правда, с некоторыми ограничениями).

Мы следим за жизнью города в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Сколько заболевших будет за сутки, что важного произойдет в Новосибирске, какие еще нововведения примет местная власть — об этом и многом другом мы расскажем вам сразу, как только узнаем.