В Новосибирске снимают ограничения, а люди продолжают заражаться. Заболевших — больше 5000. Онлайн-хроника

Зарубежные моря новосибирцам пока недоступны, остаётся довольствоваться только своим, Обским. Впрочем, некоторые мало потеряли в комфорте, разве что чайки кричат без средиземноморского акцента: на яхтах несложно представить себя на пути к каким-нибудь живописным островам или казино в Монако. Невероятно, но судов, которыми полноценно можно пользоваться лишь несколько месяцев в году, стоимостью десятки миллионов в Новосибирске немало. Лиза Пичугина изучила объявления и выбрала самые интересные — по цене полноценных коттеджей: с роскошными интерьерами, оборудованными по последнему (или предпоследнему в ряде случаев) слову техники.
Со вчерашнего дня в центре Новосибирска стоит трибуна для зрителей парада Победы. Посмотрите, как она выглядит с обратной стороны.
Пробки в Новосибирске оценивают в 2 балла, такие данные приводит сервис 2ГИС.
Доброе утро! Сегодня онлайн-трансляцию для вас веду я, Екатерина Евстафьева.
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