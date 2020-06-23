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В Новосибирске снимают ограничения, а люди продолжают заражаться. Заболевших — больше 5000. Онлайн-хроника

Рассказываем, что происходит в городе накануне парада Победы

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Горожане продолжают носить маски, но кто-то подходит к этому серьезно, а кто-то натягивает её лишь на подбородок

Горожане продолжают носить маски, но кто-то подходит к этому серьезно, а кто-то натягивает её лишь на подбородок

Жизнь Новосибирска постепенно возвращается в привычное русло. Торговые центры еще закрыты, бары и рестораны не работают, но губернатор снимает одно ограничение за другим. С 22 июня возобновляется работа магазинов с отдельным входом вне зависимости от их размера. А с 24 июня глава региона разрешил открыться музеям и зоопарку (правда, с некоторыми ограничениями).

Мы следим за жизнью города в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Сколько заболевших будет за сутки, что важного произойдет в Новосибирске, какие еще нововведения примет местная власть — об этом и многом другом мы расскажем вам сразу, как только узнаем.

И вы не забывайте сообщать нам всякие интересные наблюдения! Присылайте ваши новости, фотографии, видео по WhatsApp и Telegram на номер: +7 923 157-00-00 или на почту: news@ngs.ru.

Екатерина Евстафьева

Зарубежные моря новосибирцам пока недоступны, остаётся довольствоваться только своим, Обским. Впрочем, некоторые мало потеряли в комфорте, разве что чайки кричат без средиземноморского акцента: на яхтах несложно представить себя на пути к каким-нибудь живописным островам или казино в Монако. Невероятно, но судов, которыми полноценно можно пользоваться лишь несколько месяцев в году, стоимостью десятки миллионов в Новосибирске немало. Лиза Пичугина изучила объявления и выбрала самые интересные — по цене полноценных коттеджей: с роскошными интерьерами, оборудованными по последнему (или предпоследнему в ряде случаев) слову техники.

Екатерина Евстафьева

Трибуна для зрителей парада в Новосибирске уже готова

Трибуна для зрителей парада в Новосибирске уже готова

Со вчерашнего дня в центре Новосибирска стоит трибуна для зрителей парада Победы. Посмотрите, как она выглядит с обратной стороны.

Екатерина Евстафьева

Пока большинство дорог города свободны

Пока большинство дорог города свободны

Пробки в Новосибирске оценивают в 2 балла, такие данные приводит сервис 2ГИС.

Екатерина Евстафьева

Доброе утро! Сегодня онлайн-трансляцию для вас веду я, Екатерина Евстафьева.

Пока можете вспомнить, что вчера произошло в Новосибирске из-за коронавируса. Мы составили для вас подборку самых важных событий.

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Коронавирус в Новосибирске
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