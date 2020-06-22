Откройте вы уже кафе и летники! Реакция новосибирцев на послабления от Травникова — 10 сердитых фраз

Понедельник в Новосибирской области начался с новых послаблений режима самоизоляции. Губернатор Андрей Травников разрешил с 22 июня работать всем магазинам с отдельным входом (но это по-прежнему не касается торговых центров), а с 24 июня в области откроют музеи и зоопарк. Читатели НГС, как всегда, не остались равнодушными к решениям правительства. За полдня они оставили больше 400 комментариев. Мы выбрали самые яркие мнения — публикуем подборку, продолжайте обсуждать.

— Когда всё было закрыто, тут кричали, что надо всё открывать. Сейчас, когда постепенно снимаются ограничения, люди снова недовольны. Хорошо же, что магазины с отдельным входом открываются, и музеи. Ну что в этом плохого? Понятно, что пока стабильно в день около 110 человек заболевает. Но так в этом есть и общая вина! Люди, носите в транспорте и общественных местах маски и перчатки, пользуйтесь антисептиками. Пожалуйста! Давайте вместе бороться с распространением этой заразы. Чем ответственнее все мы будем, тем скорее вернёмся к обычной жизни, как было до вируса, — пишет читательница под ником Виктория Я (кстати, этот комментарий оказался самым «залайканным»).

