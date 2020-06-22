Откройте вы уже кафе и летники! Реакция новосибирцев на послабления от Травникова — 10 сердитых фраз

Понедельник в Новосибирской области начался с новых послаблений режима самоизоляции. Губернатор Андрей Травников разрешил с 22 июня работать всем магазинам с отдельным входом (но это по-прежнему не касается торговых центров), а с 24 июня в области откроют музеи и зоопарк. Читатели НГС, как всегда, не остались равнодушными к решениям правительства. За полдня они оставили больше 400 комментариев. Мы выбрали самые яркие мнения — публикуем подборку, продолжайте обсуждать.
— Когда всё было закрыто, тут кричали, что надо всё открывать. Сейчас, когда постепенно снимаются ограничения, люди снова недовольны. Хорошо же, что магазины с отдельным входом открываются, и музеи. Ну что в этом плохого? Понятно, что пока стабильно в день около 110 человек заболевает. Но так в этом есть и общая вина! Люди, носите в транспорте и общественных местах маски и перчатки, пользуйтесь антисептиками. Пожалуйста! Давайте вместе бороться с распространением этой заразы. Чем ответственнее все мы будем, тем скорее вернёмся к обычной жизни, как было до вируса, — пишет читательница под ником Виктория Я (кстати, этот комментарий оказался самым «залайканным»).
Один из пользователей, Удав Каа, в ответ на этот комментарий написал забавный анекдот:
— Бэрримор, что это за вой на болотах?
— Воют противники отмены самоизоляции.
— А два месяца назад кто выл?
— Противники самоизоляции.
— Это разные люди?
— Да нет, одни и те же. Просто выть любят.
Некоторые комментаторы согласны с послаблениями:
— Бздуны собрались, кто хочет сидите и бздите лет 100. Дайте нормальным людям работать и отдыхать. Тысячами гриппом болели и никто статистику не писал, а сейчас придумали, чтобы пугать, — пишет незарегистрированный пользователь.
А вот и комментарии, авторы которых не согласны с Андреем Травниковым:
— Обалдели что ли? Каждый день знакомые заболевают, поголовно пневмония. Вы что делаете? Какие послабления? — пишет ещё один незарегистрированный гость.
— Не торопитесь отказываться от самоизоляции, посидите лучше дома, поработайте на удалёнке. Муж переболел вирусом. Это очень тяжело, сильно поражены легкие, не знаем, восстановится ли, — пишет горожанка.
Некоторым комментаторов таких послаблений мало:
— Не нужны нам эти магазины с отдельным входом и музеи, дайте уже в ТЦ нормально сходить за вещами и в ресторане пообедать! Блин, достали уже эти фейковые меры «защиты», — пишет пользователь v_Viktor.
— Хорошо, что потихоньку начинают всё открывать, но когда откроют ТЦ? Уже все новые коллекции мимо пролетели, — расстраивается Дансерша.
— Да откройте вы уже кафе и летники... У людей свадьбы на носу, а ничего сделать не могут... Хватит уже людей мучать. В Москве каждый день по 1000 заболевших и при этом всё уже открыли. Зла нет на этого Травникова, — возмущается один из незарегистрированных гостей.
Нашлись и те, кто не верит в искренность намерений властей:
— Все делается, чтобы люди пошли на голосование 1 июля, после чего снова всё позакрывают. Официальная статистика не имеет ничего общего с реальной ситуацией, — считает Pakko.
— В очередной раз понимаешь, что так называемые стандарты везде. Вот выгодно властям сейчас сказать, что снижение заболеваемости — они это и говорят, невзирая ни на здравый смысл, ни на факты. После первого июля опять скажут прирост и всем сидеть по домам. Главное, перейти рубеж 1-го июля, а там, видимо, хоть трава не расти, — сердится читатель под крайне загадочным ником ****//.
Поддерживаете ли вы ослабление карантинных мер?
Послабления, которые ввёл сегодня губернатор, не первые за этот месяц. 11 июня правительство региона разрешило работать непродовольственным магазинам на рынках. А до этого 8 июня разрешили работать непродовольственным магазинам площадью не более 400 квадратов с отдельным входом.
Когда в конце мая стало известно, что режим самоизоляции в области продлили до 30 июня, мы также публиковали подборку мнений наших читателей на этот счёт.