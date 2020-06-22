В Новосибирске ищут мужчину, укравшего деньги у семьи тяжелобольной девочки — следователи возбудили уголовное дело

В Новосибирске после доследственной проверки завели уголовное дело по факту хищения денег у семьи тяжелобольной девочки. Это сделали после того, как о случившемся рассказали в передаче «Человек и закон».



— В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о хищении путем обмана денежных средств, собранных на лечение тяжелобольной девочки в городе Новосибирске. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — сообщила пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области.

