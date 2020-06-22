В Новосибирске ищут мужчину, укравшего деньги у семьи тяжелобольной девочки — следователи возбудили уголовное дело

В Новосибирске после доследственной проверки завели уголовное дело по факту хищения денег у семьи тяжелобольной девочки. Это сделали после того, как о случившемся рассказали в передаче «Человек и закон».
— В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о хищении путем обмана денежных средств, собранных на лечение тяжелобольной девочки в городе Новосибирске. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), — сообщила пресс-служба следственного комитета по Новосибирской области.
По версии следствия, в апреле благотворительный фонд собирал средства на лечение девочки. Подозреваемый нашёл контакты мамы ребёнка и убедил её в том, что готов перевести ей деньги, но для этого женщине необходимо было оплатить комиссию в 70 тысяч рублей. Она поверила ему и перевела 15 тысяч. Однако деньги на лечение ребёнка так и не поступили.
Следователи устанавливают личность подозреваемого. Расследование продолжается.
НГС рассказывал историю жительницы Новосибирска Светланы Бачуриной, которая столкнулась с телефонным мошенничеством — злоумышленники ввели девушку в заблуждение и заставили скачать приложение, с помощью которого оформили на неё кредит в 86 тысяч рублей. Деньги перевели на чужой счёт.