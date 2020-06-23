НГС покажет прямую трансляцию парада Победы в Новосибирске

По прогнозам синоптиков, с 24 июня в Новосибирскую область придут дожди. В день парада ожидаются облачность и осадки. Однако дождь в этот день более вероятен после полудня, так что проведению парада стихия не помешает. Подробный прогноз погоды смотрите тут.

А на прошлой неделе мы делали репортаж с репетиции перекрытий центра для парада. Вы можете посмотреть, как будет выглядеть площадь Ленина и прилегающие к ней территории в день мероприятия. На полдня центр перекрыли даже для пешеходов.

Мы также показывали кадры с первой репетиции парада, которая прошла в Толмачево 15 июня. В составе пешей колонны приняли участие более 20 парадных расчетов, сформированных из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей и силовых структур региона, а в составе механизированной колонны прошли более 70 единиц военной техники.