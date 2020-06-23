НГС покажет прямую трансляцию парада Победы в Новосибирске

НГС покажет прямую трансляцию парада Победы, который пройдет в Новосибирске 24 июня, в 10:00.
В этом году из-за ситуации с коронавирусом военный парад пройдет практически без зрителей — с трибун на него будут смотреть несколько десятков человек, преимущественно военные, которым придется соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, а также представители движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы».
Все остальные новосибирцы смогут посмотреть парад дистанционно. Live-включение с площади Ленина организует телеканал ОТС. Трансляция будет вестись здесь (ровно в 10 утра начнется показ парада):
В этом году военный парад в Новосибирске пройдет без зрителей, но у вас есть отличная возможность увидеть его с самых лучших ракурсов. Оставайтесь дома и берегите себя, а также своих близких
По прогнозам синоптиков, с 24 июня в Новосибирскую область придут дожди. В день парада ожидаются облачность и осадки. Однако дождь в этот день более вероятен после полудня, так что проведению парада стихия не помешает. Подробный прогноз погоды смотрите тут.
А на прошлой неделе мы делали репортаж с репетиции перекрытий центра для парада. Вы можете посмотреть, как будет выглядеть площадь Ленина и прилегающие к ней территории в день мероприятия. На полдня центр перекрыли даже для пешеходов.
Мы также показывали кадры с первой репетиции парада, которая прошла в Толмачево 15 июня. В составе пешей колонны приняли участие более 20 парадных расчетов, сформированных из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей и силовых структур региона, а в составе механизированной колонны прошли более 70 единиц военной техники.