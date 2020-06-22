Автоинспекторы бросились в погоню за разбитой «Ладой» на Пархоменко — пойманный водитель попал под уголовное дело

Вечером 18 июня в Ленинском районе в Новосибирска автоиснпекторы бросились в погоню за разбитой «Ладой». В итоге они задержали нетрезвого 34-летнего водителя, оказалось, что машина была в угоне.
— Сотрудниками полка ДПС по городу Новосибирску при несении службы был задержан автомобиль ВАЗ 2115 после непродолжительной погони. При проверке по информационным базам ГИБДД установлено, что на автомобиле установлены подложные государственные номера от автомобиля «Москвич», а автомобиль числился в угоне с апреля, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.
Как пояснил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, сотрудники ДПС задержали водителя в 21:30. Автомобиль привлек их внимание, потому что на нём были повреждения. Машину заметили на улице Пархоменко, её остановили у дома №21.
У водителя 1986 года рождения были признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее мужчину лишили водительских прав за вождение в нетрезвом вид. За пьяную езду на него составили административный материал. Кроме того, против мужчины возбудили уголовное дело за кражу (158 УК РФ).
В начале апреля на видео попала погоня за пьяным начальником ГИБДД Куйбышевского района. Мужчина, снявший ролик, опасался за свою жизнь.
На прошлой неделе в Новосибирске, в микрорайоне Родники, автомобиль пробил железный забор и влетел на детскую площадку. Водитель был пьян.