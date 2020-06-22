Автоинспекторы бросились в погоню за разбитой «Ладой» на Пархоменко — пойманный водитель попал под уголовное дело

Как пояснил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, сотрудники ДПС задержали водителя в 21:30. Автомобиль привлек их внимание, потому что на нём были повреждения. Машину заметили на улице Пархоменко, её остановили у дома №21.



У водителя 1986 года рождения были признаки алкогольного опьянения. Выяснилось, что ранее мужчину лишили водительских прав за вождение в нетрезвом вид. За пьяную езду на него составили административный материал. Кроме того, против мужчины возбудили уголовное дело за кражу (158 УК РФ).



В начале апреля на видео попала погоня за пьяным начальником ГИБДД Куйбышевского района. Мужчина, снявший ролик, опасался за свою жизнь.

На прошлой неделе в Новосибирске, в микрорайоне Родники, автомобиль пробил железный забор и влетел на детскую площадку. Водитель был пьян.