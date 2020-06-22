В Академгородке продают пентхаус с зимним садом и библиотекой — смотрим, за что просят 34 миллиона

В Советском районе Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру с тремя ванными комнатами, зимним садом и огромным залом с камином. За элитный пентхаус просят 34 миллиона рублей.



Объявление о продаже квартиры площадью более 300 квадратных метров появилось в минувшие выходные на сайте N1.RU. В объявлении сообщается, что квартира располагается на 17-м этаже жилого комплекса «Эдельвейс», «в одном из экологически чистых и престижных районов города — в Академгородке».



«Ремонт выполнен по дизайнерскому проекту с использованием качественных дорогих материалов. Декоративная штукатурка, фрески», — говорится в объявлении.