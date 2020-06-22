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В Академгородке продают пентхаус с зимним садом и библиотекой — смотрим, за что просят 34 миллиона

Квартира расположена в Нижней зоне Академгородка, на 17-м этаже жилого комплекса

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Интерьеры квартиры выполнены в классическом стиле

Интерьеры квартиры выполнены в классическом стиле

В Советском районе Новосибирска выставили на продажу пятикомнатную квартиру с тремя ванными комнатами, зимним садом и огромным залом с камином. За элитный пентхаус просят 34 миллиона рублей.

Объявление о продаже квартиры площадью более 300 квадратных метров появилось в минувшие выходные на сайте N1.RU. В объявлении сообщается, что квартира располагается на 17-м этаже жилого комплекса «Эдельвейс», «в одном из экологически чистых и престижных районов города — в Академгородке».

«Ремонт выполнен по дизайнерскому проекту с использованием качественных дорогих материалов. Декоративная штукатурка, фрески», — говорится в объявлении.

В отделке использовано много светлых тонов

В отделке использовано много светлых тонов

Самая примечательная часть дома — это зимний сад с панорамными окнами, который занимает 80 квадратных метров. Почти такая же площадь у зала, где располагается камин. В квартире три ванных комнаты, есть библиотека и несколько спален.

Жильцам открывается обзор на Нижнюю зону Академгородка — улицы Российская, Иванова и Гнесиных

Жильцам открывается обзор на Нижнюю зону Академгородка — улицы Российская, Иванова и Гнесиных

В квартире открытая кухня с выходом в зимний сад

В квартире открытая кухня с выходом в зимний сад

А так выглядит кухня в дорогой квартире

А так выглядит кухня в дорогой квартире

В квартире оборудована библиотека с лестницей на второй этаж

В квартире оборудована библиотека с лестницей на второй этаж

Одна из трёх ванных комнат

Одна из трёх ванных комнат

Спальня для любителей ярких цветов

Спальня для любителей ярких цветов

Детская комната также отличается светлыми деталями

Детская комната также отличается светлыми деталями

В мае мы рассказывали о самом дорогом на тот момент пентхаусе, выставленном на продажу. Он расположен в Milk House и занимает весь верхний этаж дома. Его оценили в 78 миллионов рублей.

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пентхаусэлитное жильё
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