Новосибирский митинг против поправок в Конституцию назначили на час до конца голосования

В мэрии Новосибирска согласовали митинг против поправок в Конституцию — его разрешили начать за час до конца голосования.

Митинг состоится вечером 1 июля возле театра «Глобус» и на мероприятие заявлено 1000 участников, сообщил корреспонденту НГС один из организаторов мероприятия Юрий Зимин.



— С 18:00 до 19:00 будет сбор, а митинг сам начнётся в 19:00. Первомайский сквер нам [предоставить] отказали, а вот на «Глобус» направили. На более ранние дни мы [заявку] не подавали, потому что не было смысла: в мэрию позвонили, а они нам сказали, что до 30-го числа не будут ничего разрешать и принимать заявления. До 30-го числа же самоизоляция, — объяснил Юрий Зимин.

