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Новосибирский митинг против поправок в Конституцию назначили на час до конца голосования

Митингующие соберутся 1 июля возле «Глобуса», в масках и на расстоянии 1,5 метров друг от друга

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Митинг против поправок в Конституцию мэрия согласовала на вечер последнего дня голосования по поправкам

Митинг против поправок в Конституцию мэрия согласовала на вечер последнего дня голосования по поправкам

В мэрии Новосибирска согласовали митинг против поправок в Конституцию — его разрешили начать за час до конца голосования.

Митинг состоится вечером 1 июля возле театра «Глобус» и на мероприятие заявлено 1000 участников, сообщил корреспонденту НГС один из организаторов мероприятия Юрий Зимин.

— С 18:00 до 19:00 будет сбор, а митинг сам начнётся в 19:00. Первомайский сквер нам [предоставить] отказали, а вот на «Глобус» направили. На более ранние дни мы [заявку] не подавали, потому что не было смысла: в мэрию позвонили, а они нам сказали, что до 30-го числа не будут ничего разрешать и принимать заявления. До 30-го числа же самоизоляция, — объяснил Юрий Зимин.

Зимин добавил, что уже направлены заявления в полицию и прокуратуру, чтобы они помогли в обеспечении между участниками митинга дистанции в 1,5 метра и не ограничивали ношение масок, которыми по закону скрывать лицо на митингах запрещено.

За поправки в Конституцию новосибирцы смогут голосовать с 25 июня, с этого дня начнётся досрочное голосование. Главным днём голосования президент РФ Владимир Путин назначил 1 июля. В начале месяца Председатель ЦИК Новосибирской области ответила на самые главные вопросы по предстоящему голосованию.

Один из последних митингов в Новосибирске прошёл в середине марта, когда предприниматели устроили акцию протеста против умных остановок, из-за которых арендаторы киосков теряли свои рабочие места. А против поправок в Конституцию новосибирцы активно митинговали в феврале, пока ещё не был объявлен режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

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