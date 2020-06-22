К Новосибирску идёт тёплый фронт — рассказываем, как изменится погода в день парада Победы

— Температурный фон в ночные часы по Новосибирской области в ближайшие три дня — от 11 до 16 градусов, местами +4–9 градусов, а дневные температуры — от 22 до 30 градусов. В городе температурный фон в ночные часы — от 12 до 14 градусов, в дневные часы — от 25 до 26 градусов. При грозах — порывистый ветер со скоростью до 15–17 метров в секунду, — рассказал Ренад Ягудин

В день парада Победы, по словам синоптика, ожидаются облачность и дождь, однако осадки более вероятны после полудня.



— В городе мы ждем осадки днем 24 и 25 июня, в ближайшие сутки и в ночь на 24 июня осадки не ожидаются. Летние осадки обычно бывают чаще во второй половине дня, хотя, конечно, это необязательно, — говорит Ягудин.

Парад состоится в 10:00 утра, так что в это время, скорее всего, обойдется без дождя.



— Когда осадки будут, это могут быть кратковременные дожди разной интенсивности, от слабых до умеренных. Пока мы каких-то очень сильных катастрофических дождей не ждем, но они могут быть ливневого характера с порывистым ветром. Завтра–послезавтра в основном дожди будут по западу нашей области, а 25 июня распространятся на всю территорию, — отметил синоптик.