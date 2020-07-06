«Каждый лесочек не проверишь»: мы выяснили, где в Новосибирской области проще всего подцепить клеща

В этом году клещи в Новосибирской области продемонстрировали необычную активность. Первый укус клеща в этом году зарегистрировали очень рано — в начале марта. В мае в НСО произошёл резкий скачок числа укусов, а в конце июня стало известно о смерти жительницы региона от клещевого энцефалита. По данным новосибирского Роспотребнадзора на 3 июля, к врачам из-за укусов клещей обратилось 18 552 новосибирца, из них 5692 ребёнка. Зарегистрировано 48 случаев клещевого энцефалита.
В начале лета новосибирские учёные заявили о том, что обнаружили новый вид клеща опасного для человека — гибрид клеща таежного и Павловского. Кроме этих двух клещей и их гибрида на территории Новосибирской области обитает также опасный клещ луговой.
НГС посмотрел, в каких районах области самая высокая концентрация клещей и как их пересчитывают.
Где встречаются клещи
— Чаще всего на людей нападает клещ таёжный. Реже всего нападают клещи луговые, зато именно их часто находят на собаках. На европейской территории РФ, как и в зарубежной Европе, живет еще один вид иксодового клеща — собачий клещ (Ixodes ricinus), но у нас этот клещ не встречается. Этот вид также опасен для человека, так как переносит инфекционные агенты, — рассказывает Нина Тикунова, доктор биологических наук.
Концентрация этих видов клещей зависит не от районов, а от того, какая растительность и какой климат на определенной территории.
Клещ таёжный встречается в Новосибирском, Заельцовском, Советском, Искитимском районах вплоть до Плотниково.
Ареал распространения клеща таёжного
Клещ Павловского встречается преимущественно в окрестностях Советского района, на территории Барышевского сельсовета, Новосибирского и Искитимского районов, а также между Академгородком и Бердском.
— Обращаю внимание, что Новосибирский район — сложное географическое образование, и не везде на его территории встречается клещ Павловского. Но в левобережном Новосибирске, в Кировском районе, в окрестностях Краснообска он есть. Помимо этого зарегистрирован в районе Мочище-Новокаменка, — объясняет Нина Тикунова, доктор биологических наук.
Ареал распространения клеща Павловского
Клещ луговой предпочитает (согласно своему видовому названию) открытые пространства, периметры березовых колков. Соответственно, этот вид клеща встречается именно в таких местах. Клещ также встречается в левобережном Новосибирске вплоть до Красного Востока и Тулинского, на Шлюзе, в Советском районе, в Барышевском районе и дальше вплоть до Плотниково. А также от Обского водохранилища до Морозово.
Ареал распространения клеща лугового
— Следует также помнить, что клещи могут встретиться в любом парке, во дворах, на кладбищах, — добавила Тикунова.
Гибрид клеща таёжного и Павловского обитает там, где на одной территории живут оба вида клещей.
— По нашим данным, самая высокая концентрация гибридов в Советском районе (в окрестностях Центрального ботанического сада), возможно, есть и другие места, — отмечает учёный.
Основной ареал распространения гибрида
Способы посчитать клеща
— У нас чаще используют так называемый флаговый метод. Человек проходит по определенному маршруту (не менее нескольких километров) и всё это время ведет по растительности флагом (куском белой ткани, похожей на вафельную ткань) определенной площади, прикрепленным к древку. Либо прочесывается определенная площадь (луга, леса и т.д.). Периодически учетчик останавливается, с флага собирают всех прицепившихся к нему клещей, их личинок и нимф. Собранных на маршруте клещей подсчитывают, и на основе этих данный пересчитывают или на площадь, или на 1 километр, — объясняет Нина Тикунова, доктор биологических наук.
При этом учёт можно проводить только утром, когда уже стало достаточно тепло для клещей, но недостаточно сухо и жарко (тогда они прячутся в лесную подстилку, чтобы не высохнуть). В дождь клещей тоже не учитывают. Аналогичная ситуация, если утром заморозок или туман.
— Как вы видите, работа трудоемкая. Каждый лесочек, парк или двор не проверишь, — уточняет учёный.
Территории детских лагерей отдыха, санаториев, кладбищ обрабатываются в начале сезона от клещей. Но к началу следующего появляется вероятность, что они туда снова заползут. Кроме того, учетом клещей не могут заняться одновременно несколько сотен или тысяч человек. А численность клещей даже в одном и том же месте меняется в течение дня и в ходе одного клещевого сезона, в зависимости от влажности и дневной температуры.
Если вы не верите в то, что клещ опасен, почитайте истории людей, которые через это прошли. Что делать, если укусил клещ? Читайте здесь инструкцию.
В прошлом году школьник впал в кому после того, как по нему прополз клещ. В июле 2019 года от укуса клеща в Новосибирской области умер 37-летний мужчина. Также мы публиковали историю парализованной после укуса клеща девушки, которая сейчас делает украшения, продает их и таким образом зарабатывает себе на реабилитацию.