«Каждый лесочек не проверишь»: мы выяснили, где в Новосибирской области проще всего подцепить клеща

В этом году клещи в Новосибирской области продемонстрировали необычную активность. Первый укус клеща в этом году зарегистрировали очень рано — в начале марта. В мае в НСО произошёл резкий скачок числа укусов, а в конце июня стало известно о смерти жительницы региона от клещевого энцефалита. По данным новосибирского Роспотребнадзора на 3 июля, к врачам из-за укусов клещей обратилось 18 552 новосибирца, из них 5692 ребёнка. Зарегистрировано 48 случаев клещевого энцефалита.

В начале лета новосибирские учёные заявили о том, что обнаружили новый вид клеща опасного для человека — гибрид клеща таежного и Павловского. Кроме этих двух клещей и их гибрида на территории Новосибирской области обитает также опасный клещ луговой.

