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Подросток забрался со скейтом на четвёртый этаж недостроя — его опасные трюки сняли на видео

Молодой человек спрыгивал со скейта между двумя этажами

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Новосибирец попытался сделать трюк на высоте четвёртого этажа и попал на видео

Новосибирец попытался сделать трюк на высоте четвёртого этажа и попал на видео

В Новосибирске подросток устроил катания на скейтборде по верхним этажам недостроя в районе тихого центра, свидетельницей опасного развлечения стала местная жительница.

«Эта стройка заморожена, около дома 34 по улице Октябрьская. Вечно там бомжи, алкаши, а теперь вот нашли применение другие лица», — написала женщина в редакцию НГС, прикрепив видео.

Женщина объяснила, что в полицию по данному факту не обращалась, а подростка в недострое увидела впервые

По её словам, оно было сделано вчера, 21 июня, в районе 6 часов вечера.

В ролике видно, как молодой человек пытается сделать несколько трюков на скейте — всё происходит на высоте третьего и четвёртого этажей.

Недавно мы рассказывали о других опасных увлечениях подростков. Жители дома по улице Державина уже на протяжении полугода наблюдают, как подростки забираются на крышу соседней семнадцатиэтажки, устраивают пикники и делают селфи, стоя на краю. Они несколько раз обращались в полицию и ТСЖ.

В начале июня жители элитной многоэтажки в центре Новосибирска сообщили нам о конфликтах с соседями из-за шумной квартиры: недавно полиция увела из неё подростков.

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