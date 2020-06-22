Подросток забрался со скейтом на четвёртый этаж недостроя — его опасные трюки сняли на видео

В Новосибирске подросток устроил катания на скейтборде по верхним этажам недостроя в районе тихого центра, свидетельницей опасного развлечения стала местная жительница.
«Эта стройка заморожена, около дома 34 по улице Октябрьская. Вечно там бомжи, алкаши, а теперь вот нашли применение другие лица», — написала женщина в редакцию НГС, прикрепив видео.
По её словам, оно было сделано вчера, 21 июня, в районе 6 часов вечера.
В ролике видно, как молодой человек пытается сделать несколько трюков на скейте — всё происходит на высоте третьего и четвёртого этажей.
Недавно мы рассказывали о других опасных увлечениях подростков. Жители дома по улице Державина уже на протяжении полугода наблюдают, как подростки забираются на крышу соседней семнадцатиэтажки, устраивают пикники и делают селфи, стоя на краю. Они несколько раз обращались в полицию и ТСЖ.
В начале июня жители элитной многоэтажки в центре Новосибирска сообщили нам о конфликтах с соседями из-за шумной квартиры: недавно полиция увела из неё подростков.