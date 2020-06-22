Подросток забрался со скейтом на четвёртый этаж недостроя — его опасные трюки сняли на видео

Недавно мы рассказывали о других опасных увлечениях подростков. Жители дома по улице Державина уже на протяжении полугода наблюдают, как подростки забираются на крышу соседней семнадцатиэтажки, устраивают пикники и делают селфи, стоя на краю. Они несколько раз обращались в полицию и ТСЖ.

В начале июня жители элитной многоэтажки в центре Новосибирска сообщили нам о конфликтах с соседями из-за шумной квартиры: недавно полиция увела из неё подростков.