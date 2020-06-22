Новые яркие цвета: в Сквере Славы докрасили боевые машины — сравниваем фото до и после

Военная техника в Сквере Славы в Новосибирске вновь обрела свой привычный цвет. После нанесения грунтовки её снова разрисовали.

Реставрация комплекса под названием Аллея Оружия — часть программы реконструкции всего Сквера Славы, начавшейся ещё в прошлом году. Для того чтобы обновить внешний вид выставленных здесь боевых машин, на них сначала нанесли грунтовку серого цвета.



Сейчас работы на объекте практически завершены. Боевым машинам вернули прежний цвет и даже добавили новых оттенков. Работы ещё не окончены — на боевую технику предстоит нанести ещё звезды, изображения наград, надписи «За Родину!», которые были на технике прежде.