Новые яркие цвета: в Сквере Славы докрасили боевые машины — сравниваем фото до и после

Военная техника в Сквере Славы в Новосибирске вновь обрела свой привычный цвет. После нанесения грунтовки её снова разрисовали.
Реставрация комплекса под названием Аллея Оружия — часть программы реконструкции всего Сквера Славы, начавшейся ещё в прошлом году. Для того чтобы обновить внешний вид выставленных здесь боевых машин, на них сначала нанесли грунтовку серого цвета.
Сейчас работы на объекте практически завершены. Боевым машинам вернули прежний цвет и даже добавили новых оттенков. Работы ещё не окончены — на боевую технику предстоит нанести ещё звезды, изображения наград, надписи «За Родину!», которые были на технике прежде.
Аллея Оружия появилась в Сквере Славы в 1985 году, когда отмечалось 40-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Нынешняя реконструкция ведется с прошлого года. Последним (перед покраской боевой техники) шагом стали исправления ошибок в именах солдат на пилонах мемориала.