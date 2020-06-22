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Новые яркие цвета: в Сквере Славы докрасили боевые машины — сравниваем фото до и после

До этого они успели удивить горожан своим непривычным серым цветом

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Истребитель Як-9

Истребитель Як-9

Военная техника в Сквере Славы в Новосибирске вновь обрела свой привычный цвет. После нанесения грунтовки её снова разрисовали.

Реставрация комплекса под названием Аллея Оружия — часть программы реконструкции всего Сквера Славы, начавшейся ещё в прошлом году. Для того чтобы обновить внешний вид выставленных здесь боевых машин, на них сначала нанесли грунтовку серого цвета.

Сейчас работы на объекте практически завершены. Боевым машинам вернули прежний цвет и даже добавили новых оттенков. Работы ещё не окончены — на боевую технику предстоит нанести ещё звезды, изображения наград, надписи «За Родину!», которые были на технике прежде.

Гаубица М-30

Фото 1: Стас Соколов
Фото 2: Стас Соколов

Реактивная система залпового огня БМ-13

Фото 1: Стас Соколов
Фото 2: Стас Соколов

Истребитель Як-9

Фото 1: Стас Соколов
Фото 2: Стас Соколов

Аллея Оружия появилась в Сквере Славы в 1985 году, когда отмечалось 40-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Нынешняя реконструкция ведется с прошлого года. Последним (перед покраской боевой техники) шагом стали исправления ошибок в именах солдат на пилонах мемориала.

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Сквер СлавыМонумент Славывоенная техника
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