Также Андрей Травников сообщил, что в регионе наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости. Статистика тем временем остается подозрительно стабильной: ежедневно выявляют по 100–110 заболевших, умирают каждые сутки 2–3 человека. Статистику за 22 июня изучайте здесь.



В прошлый раз некоторые ограничения в Новосибирске сняли 11 июня. Тогда правительство региона разрешило работать непродовольственным магазинам на рынках.



Ранее НГС рассказывал о том, как будет работать зоопарк после открытия. Билеты можно будет покупать через интернет, а в крытые павильоны перестанут пускать посетителей.