Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, когда откроются магазины с отдельным входом, музеи и зоопарк.
— С сегодняшнего дня (22 июня. — Прим.ред.) на территории Новосибирской области разрешается работа всех магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом, независимо от площади торговых залов. С 24 июня разрешается работа музеев и Новосибирского зоопарка с соблюдением всех санитарных мер, — рассказал глава региона. — Все необходимые документы будут приняты на заседании правительства.
Также Андрей Травников сообщил, что в регионе наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости. Статистика тем временем остается подозрительно стабильной: ежедневно выявляют по 100–110 заболевших, умирают каждые сутки 2–3 человека. Статистику за 22 июня изучайте здесь.
В прошлый раз некоторые ограничения в Новосибирске сняли 11 июня. Тогда правительство региона разрешило работать непродовольственным магазинам на рынках.
Ранее НГС рассказывал о том, как будет работать зоопарк после открытия. Билеты можно будет покупать через интернет, а в крытые павильоны перестанут пускать посетителей.