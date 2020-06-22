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С 24 июня в Новосибирске смогут открыться музеи

С 24 июня в Новосибирске смогут открыться музеи

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, когда откроются магазины с отдельным входом, музеи и зоопарк.

— С сегодняшнего дня (22 июня. — Прим.ред.) на территории Новосибирской области разрешается работа всех магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом, независимо от площади торговых залов. С 24 июня разрешается работа музеев и Новосибирского зоопарка с соблюдением всех санитарных мер, — рассказал глава региона. — Все необходимые документы будут приняты на заседании правительства.

Также Андрей Травников сообщил, что в регионе наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости. Статистика тем временем остается подозрительно стабильной: ежедневно выявляют по 100–110 заболевших, умирают каждые сутки 2–3 человека. Статистику за 22 июня изучайте здесь.

В прошлый раз некоторые ограничения в Новосибирске сняли 11 июня. Тогда правительство региона разрешило работать непродовольственным магазинам на рынках.

Ранее НГС рассказывал о том, как будет работать зоопарк после открытия. Билеты можно будет покупать через интернет, а в крытые павильоны перестанут пускать посетителей.

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музеизоопарккоронавирус в Новосибирске
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