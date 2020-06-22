Сколько коек для больных коронавирусом в Новосибирске и как они заполнены — показываем в четырёх картинках

Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области уверенно перешагнуло за 5000. По данным оперативного штаба на утро 22 июня, в регионе зарегистрировано 5142 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это значит, что переболел или болеет примерно каждый 544-й житель Новосибирской области (по данным Росстата, в регионе проживает 2 798 170 человек). Мы посчитали, сколько сейчас коек для больных коронавирусом в городе и области и насколько они загружены.
Сколько мест для больных коронавирусом в городе
В Минздраве говорят, что больным коронавирусной инфекцией хватает коек. Учитывая то, что сейчас лёгким больным разрешили лечиться дома, больницы должны справляться с потоком пациентов. В городе динамика тех, кто попадает в стационары, прибавляет сильнее, чем в области, поэтому постепенно к лечению больных подключают новые больницы.
20 апреля 2020 года в Новосибирске начал свою работу инфекционный госпиталь, созданный на базе больницы № 11. До этого момента больных коронавирусом лечили в первой инфекционной больнице. Впоследствии к лечению пациентов с Covid-19 начали подключать другие больницы.
По данным Минздрава на 3 июня, в городе было 1817 мест для коронавирусных больных. На 22 июня их стало уже 2595. В июне начали принимать людей с подозрением на коронавирус во второй больнице скорой медицинской помощи (там предусмотрели 140 мест) и в горбольнице №1 (205 коек плюс изоляторы в некоторых отделениях). 20 июня открыли инфекционный госпиталь на базе городской больницы №3. Стационар рассчитан на 180 мест и будет работать в режиме распределительного центра, куда будут госпитализировать пациентов с внебольничными пневмониями для уточнения диагноза.
Как заполнены городские больницы
Взрослых пациентов, по данным на утро 22 июня, с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2204. В детскую больницу №3 госпитализированы 73 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Как заполнены областные больницы
В больницы районов области госпитализировано 439 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом. По данным Минздрава на 3 июня, в районных больницах было 212 мест и 374 койки в инфекционных изоляторах на базе инфекционных отделений.
Сводные данные по Новосибирску и области и процент тяжелобольных
По данным оперативного штаба на утро 22 июня, за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 109 человек. Накануне в Новосибирской области было зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусом. В отделениях реанимации находятся 69 человек. На ИВЛ — 19 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 174 522 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 558 жителей региона, 23 856 человек сняты с наблюдения.
— На сегодняшний день зарегистрировано 5142 случая подтверждённой коронавирусной инфекции, выписано с выздоровлением уже 2790, — уточнил 22 июня во время оперативного совещания в правительстве НСО министр здравоохранения Константин Хальзов.
Как новосибирцам приходилось ждать место в палате
Житель Новосибирска, госпитализированный с двухсторонней пневмонией, вынужден был несколько ночей провести на кушетке в коридоре — сначала в инфекционном госпитале на базе больницы № 25, потом в горбольнице. Он снял на фото и видео условия, в которых приходится лечиться пациентам.
— Размещение пациентов в коридорах является временной мерой, позволяющей оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь всем поступающим. Пациенты переводятся в палаты при освобождении мест без промедления, — прокомментировали тогда в Минздраве.
Также мы побывали в ковидном госпитале — больнице № 11, известной по скандалам с койками в коридорах. Корреспондент Ксения Лысенко и фотокорреспондент Александр Ощепков заглянули в комнаты, где практически живут уставшие медики, и поднялись в «красную зону», которая занимает тут два этажа.
Как работает военный госпиталь
В Новосибирске некоторое время не открывали для всех военный госпиталь в Октябрьском районе, который специально построили для приёма и лечения больных коронавирусом. В начале июня Минобороны искало врачей для работы там и обещало зарплату от 20 до 70 тысяч рублей.
3 июня главный инфекционист региона Лариса Позднякова заявила на брифинге, что военный госпиталь частично открыт, и там уже есть пациенты, которые относятся к Министерству обороны.
— С 5 числа госпиталь даёт официально разрешение и места для приёма жителей Новосибирской области, — обещала она.
На прошлой неделе, 19 июня во время брифинга оперштаба заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова рассказала, что военный госпиталь начал принимать гражданских пациентов.
— Военный госпиталь принимает, он нам оказывает помощь. Мы на этой неделе и на прошлой переводили пациентов с 25-й больницы с подтвержденной коронавирусной инфекцией.18 июня, например, был перевод пациента из района области. За последнюю неделю порядка 30 человек, которых принял военный госпиталь, — отметила Аксёнова в прошедшую пятницу.
Койки военного госпиталя не вошли в статистику, которую подготовил Минздрав.
Сейчас в городе перепрофилируют в ковидные госпитали обычные больницы. Известие застало врасплох медработников городской больницы №3 — почему, врачи рассказали нам на условиях анонимности.