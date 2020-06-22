Сколько коек для больных коронавирусом в Новосибирске и как они заполнены — показываем в четырёх картинках

В Минздраве говорят, что больным коронавирусной инфекцией хватает коек. Учитывая то, что сейчас лёгким больным разрешили лечиться дома, больницы должны справляться с потоком пациентов. В городе динамика тех, кто попадает в стационары, прибавляет сильнее, чем в области, поэтому постепенно к лечению больных подключают новые больницы.

20 апреля 2020 года в Новосибирске начал свою работу инфекционный госпиталь, созданный на базе больницы № 11. До этого момента больных коронавирусом лечили в первой инфекционной больнице. Впоследствии к лечению пациентов с Covid-19 начали подключать другие больницы.



По данным Минздрава на 3 июня, в городе было 1817 мест для коронавирусных больных. На 22 июня их стало уже 2595. В июне начали принимать людей с подозрением на коронавирус во второй больнице скорой медицинской помощи (там предусмотрели 140 мест) и в горбольнице №1 (205 коек плюс изоляторы в некоторых отделениях). 20 июня открыли инфекционный госпиталь на базе городской больницы №3. Стационар рассчитан на 180 мест и будет работать в режиме распределительного центра, куда будут госпитализировать пациентов с внебольничными пневмониями для уточнения диагноза.