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Всего за сутки в регионе выявлено 109 заражённых

Всего за сутки в регионе выявлено 109 заражённых

Министр здравоохранения Константин Хальзов, выступая этим утром, 22 июня, на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова, сообщил свежую статистику по коронавирусу.

— В общей сложности летальных исходов 72 случая, — отметил он.

Таким образом, за минувшие сутки в регионе скончались двое человек, накануне общее число летальных случае в регионе равнялось 70.

Накануне, 21 июня, тоже скончались двое человек (мужчины 67 и 84 лет), а в минувшую субботу, 20 июня, — трое (мужчина 51 года, две женщины — 61 года и 84 лет).

Истории жертв коронавируса читайте в специальном сюжете.

Если вы знали умерших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157-00-00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

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