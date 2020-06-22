Министр здравоохранения Константин Хальзов, выступая этим утром, 22 июня, на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова, сообщил свежую статистику по коронавирусу.
— В общей сложности летальных исходов 72 случая, — отметил он.
Таким образом, за минувшие сутки в регионе скончались двое человек, накануне общее число летальных случае в регионе равнялось 70.
Накануне, 21 июня, тоже скончались двое человек (мужчины 67 и 84 лет), а в минувшую субботу, 20 июня, — трое (мужчина 51 года, две женщины — 61 года и 84 лет).
Истории жертв коронавируса читайте в специальном сюжете.
Если вы знали умерших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157-00-00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.