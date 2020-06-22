Министр здравоохранения Константин Хальзов озвучил сводку по числу заражённых и выздоровевших за прошедшие сутки. Диагноз подтвердился у 109 человек. Накануне в Новосибирской области было зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусом.

— На сегодняшний день зарегистрировано 5142 случая подтверждённой коронавирусной инфекции, выписано с выздоровлением уже 2790, — уточнил министр.

В настоящее время в отделениях реанимации находятся 69 пациентов, 19 из них — на ИВЛ.