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В Новосибирской области число заражённых вновь выросло на сотню с лишним&nbsp;

В Новосибирской области число заражённых вновь выросло на сотню с лишним 

Министр здравоохранения Константин Хальзов озвучил сводку по числу заражённых и выздоровевших за прошедшие сутки. Диагноз подтвердился у 109 человек. Накануне в Новосибирской области было зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусом.

— На сегодняшний день зарегистрировано 5142 случая подтверждённой коронавирусной инфекции, выписано с выздоровлением уже 2790, — уточнил министр.

В настоящее время в отделениях реанимации находятся 69 пациентов, 19 из них — на ИВЛ.

По словам министра, с этой недели в регионе добавится ещё одна лаборатория, которая будет проводить исследования методом ПЦР. Всего же проведено 172 527 исследований на коронавирус.

Вакцина от коронавируса может появиться не раньше января 2021 года — к тому моменту Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии планирует завершить доклинические испытания.

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