Министр здравоохранения Константин Хальзов озвучил сводку по числу заражённых и выздоровевших за прошедшие сутки. Диагноз подтвердился у 109 человек. Накануне в Новосибирской области было зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусом.
— На сегодняшний день зарегистрировано 5142 случая подтверждённой коронавирусной инфекции, выписано с выздоровлением уже 2790, — уточнил министр.
В настоящее время в отделениях реанимации находятся 69 пациентов, 19 из них — на ИВЛ.
По словам министра, с этой недели в регионе добавится ещё одна лаборатория, которая будет проводить исследования методом ПЦР. Всего же проведено
Вакцина от коронавируса может появиться не раньше января 2021 года — к тому моменту Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов