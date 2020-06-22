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Пять тысяч зараженных и стабильные 2-3 смерти: как Новосибирск переживает последние дни самоизоляции

Сколько заболевших будет сегодня? И что важного произойдет в городе? Рассказываем в нашей трансляции

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А вы как проводите сегодняшний день? Пишите в комментариях

Наступила новая рабочая неделя, которую мы, увы, проведём в самоизоляции. Из хорошего: ждать совсем недолго — 30 июня режим должны снять, если, конечно, власти не примут решение о продлении. А это вполне возможно, ведь число заражённых и погибших от коронавируса в нашем регионе совсем не идёт на убыль. Накануне, 21 июня,, был преодолен порог в 5000 подтверждённых диагнозов, а число погибших достигло 70 человек.

Мы запускаем традиционную текстовую трансляцию о жизни города в эпоху коронавирусной инфекции. Что сообщит штаб, выступят ли региональные власти с очередным заявлением и что ещё важного произойдёт в Новосибирске — вы узнаете из этой онлайн-хроники.

Присылайте ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp и Telegram на номер +7 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.

Ксения Лысенко

Уже в самое ближайшее время нас ждут несколько важных событий, давайте определимся, какое из них волнует на сегодняшний момент больше всего?

Так какое?

    Ксения Лысенко

    Новосибирская медсестра Ирина Ильиных на целый месяц отправилась в Москву лечить больных коронавирусом. Она работала в в отделении реанимации в ковидном госпитале в Бронницах Московской области, а несколько дней вернулась назад. О непростом лечении, страхе в глазах пациентов и сплочении врачей она рассказала НГС — вот её история.

    Ксения Лысенко

    Напомню и новосибирскую статистику: заразившихся — 5 033 человека, вылечившихся — 2 769 человек. Число смертей за время пандемии достигло 70 человек. В Новосибирской области было проведено более 173 тысяч тестов

    Ксения Лысенко

    Что говорит нам общероссийская статистика? Число заражённых коронавирусом приближается к отметке в 600 тысяч, за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 7 728 пациентов. Количество выздоровевших за весь период пандемии — почти 340 тысяч, умерших — 8 111 человек

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    Коронавирус в Новосибирске
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