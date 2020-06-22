Пять тысяч зараженных и стабильные 2-3 смерти: как Новосибирск переживает последние дни самоизоляции

Уже в самое ближайшее время нас ждут несколько важных событий, давайте определимся, какое из них волнует на сегодняшний момент больше всего?
Так какое?
Новосибирская медсестра Ирина Ильиных на целый месяц отправилась в Москву лечить больных коронавирусом. Она работала в в отделении реанимации в ковидном госпитале в Бронницах Московской области, а несколько дней вернулась назад. О непростом лечении, страхе в глазах пациентов и сплочении врачей она рассказала НГС — вот её история.
Напомню и новосибирскую статистику: заразившихся — 5 033 человека, вылечившихся — 2 769 человек. Число смертей за время пандемии достигло 70 человек. В Новосибирской области было проведено более 173 тысяч тестов
Что говорит нам общероссийская статистика? Число заражённых коронавирусом приближается к отметке в 600 тысяч, за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 7 728 пациентов. Количество выздоровевших за весь период пандемии — почти 340 тысяч, умерших — 8 111 человек