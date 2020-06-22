Пять тысяч зараженных и стабильные 2-3 смерти: как Новосибирск переживает последние дни самоизоляции

Наступила новая рабочая неделя, которую мы, увы, проведём в самоизоляции. Из хорошего: ждать совсем недолго — 30 июня режим должны снять, если, конечно, власти не примут решение о продлении. А это вполне возможно, ведь число заражённых и погибших от коронавируса в нашем регионе совсем не идёт на убыль. Накануне, 21 июня,, был преодолен порог в 5000 подтверждённых диагнозов, а число погибших достигло 70 человек.

Мы запускаем традиционную текстовую трансляцию о жизни города в эпоху коронавирусной инфекции. Что сообщит штаб, выступят ли региональные власти с очередным заявлением и что ещё важного произойдёт в Новосибирске — вы узнаете из этой онлайн-хроники.



Присылайте ваши новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp и Telegram на номер +7 923 157–00–00 или на почту news@ngs.ru.