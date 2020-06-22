Цена бензина резко выросла, несмотря на удешевление нефти: выясняем, как это возможно

Один из путей — приостановить действие демпфирующего механизма. Сегодня демпфер — главный фактор аномального роста цен на внутреннем рынке.



— Тогда как цены должны снижаться, они сегодня могут вырасти. Это странно и страшно, — говорит Павел Баженов.



Изначально демпфирующий механизм предусматривал нефтяникам субсидии — при высокой цене на нефть они получали от государства компенсации. Теперь, когда цены упали, схема работает в обратную сторону. То есть теперь компании платят государству.



— Из субсидий нефтепереработки он превратился в главный налог на отрасль в условиях кризиса. Демпфер сегодня — это налог на кризис, — подытожил Баженов.



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала разобраться, почему дорожает топливо.

