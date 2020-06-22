Цена бензина резко выросла, несмотря на удешевление нефти: выясняем, как это возможно

1
Почему пошел рост?
По мнению Павла Баженова, рост оптовых цен в основном вызван действиями правительства. Из-за демпфирующего механизма российская нефтепереработка стала убыточной, и чтобы ее «поддержать», но не потерять доходы бюджета, кабинет министров принял меры для роста оптовых цен: вполовину снизил объемы реализации на бирже и ограничил импорт. После этого цены пошли вверх — вероятно, по не расчётному сценарию. Ожидалось постепенное повышение, но спрос стал восстанавливаться быстрее, чем предполагалось, поэтому рост получился стремительным.
2
Цены на АЗС тоже вырастут?
С большой долей вероятности — да. Де-факто розничные цены регулируются сверху (хотя юридически это никак не закреплено), поэтому власти попытаются удержать их рост на уровне инфляции. Но проблема в том, что опт и розница — звенья одной цепочки и зависят друг от друга. Когда опт растет настолько сильно, это неизбежно отражается на рознице.
— Власти придётся бороться с экономической реальностью ручным управлением, — отмечает Баженов.
3
Дорожает только АИ-95?
Повышение оптовых цен замечено на все виды топлива. В целом ситуация идентичная и по АИ-92, и по дизельному топливу.
4
Такое уже было?
Похожую ситуацию мы видели в 2018 году, когда стремительный рост розничных цен всё-таки случился. Напомним, тогда с марта по июнь цена АИ-95 в среднем по России выросла с 41,25 рубля до 45,27 рубля за литр.
5
Насколько подорожает топливо?
Называть конкретные цифры сложно, потому что многое зависит от действий регулятора. При этом повышение цен уже происходит. По данным мониторинга «Яндекса», с начала 2020 года бензин АИ-95 подорожал в среднем с 45,9 рубля за литр до 46,7 рубля, то есть почти на рубль.
6
Это можно как-то исправить?
Один из путей — приостановить действие демпфирующего механизма. Сегодня демпфер — главный фактор аномального роста цен на внутреннем рынке.
— Тогда как цены должны снижаться, они сегодня могут вырасти. Это странно и страшно, — говорит Павел Баженов.
Изначально демпфирующий механизм предусматривал нефтяникам субсидии — при высокой цене на нефть они получали от государства компенсации. Теперь, когда цены упали, схема работает в обратную сторону. То есть теперь компании платят государству.
— Из субсидий нефтепереработки он превратился в главный налог на отрасль в условиях кризиса. Демпфер сегодня — это налог на кризис, — подытожил Баженов.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала разобраться, почему дорожает топливо.