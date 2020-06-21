В воскресенье, 21 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 105 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 5033 пациента с подтверждённым диагнозом, 2769 из которых выздоровели, а 70 — скончались.



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