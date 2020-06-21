В воскресенье, 21 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 105 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.
- в Новосибирской области скончались ещё два пациента с коронавирусом;
- молодая сибирячка, которая сейчас лежит в больнице №11 с пневмонией, рассказала как обстоят дела в больнице, чем её лечат и как врачи борются с эпидемией;
- случайные новосибирцы рассказали НГС, как проведут свой отпуск в эпоху коронавируса;
- родственники медсестры, которая попала в «Список памяти» медиков, погибших во время пандемии коронавируса, рассказали, как она боролась с болезнью и почему не смогла её победить;
- Владимир Путин наградил трёх новосибирских врачей и 65 сотрудников «Вектора» за борьбу с коронавирусом;
- учёные планируют завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса к началу августа.
НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.