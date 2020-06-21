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За сутки с отрицательным результатом контрольных тестов в Новосибирской области выписали ещё 54 пациента&nbsp;

За сутки с отрицательным результатом контрольных тестов в Новосибирской области выписали ещё 54 пациента 

В воскресенье, 21 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о 105 новых случаях коронавируса. За всё время пандемии в регионе выявлено 5033 пациента с подтверждённым диагнозом, 2769 из которых выздоровели, а 70 — скончались.

Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки.

НГС продолжает вести хронику пандемии в режиме онлайн.

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