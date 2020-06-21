Днём 21 июня в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. У водителя при себе не было удостоверения.

— В 16:25 водитель 1986 года рождения, не имея водительского удостоверения, на автомобиле «Мазда» двигался по Красному проспекту со стороны улицы Краузе в сторону улицы Мясниковой и в пути следования совершил наезд на пешехода 2008 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирску.

Ребёнка увезли в больницу, характер травм девочки в ведомстве не уточнили. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они выясняют причины произошедшего.