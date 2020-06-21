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Путин рассказал, будет ли он выдвигаться на новый президентский срок

Ближайшие выборы президента России должны пройти в 2024 году

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Насчет нового срока президент сказал, что «для себя еще ничего не решил»

Насчет нового срока президент сказал, что «для себя еще ничего не решил»

Владимир Путин не исключил, что будет выдвигаться на новый президентский срок после принятия поправок в Конституцию России. Об этом он заявил в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

— Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, баллотироваться. Там видно будет, — сказал президент, добавив, что «для себя еще ничего не решил».

Владимир Путин также заявил, что российская политическая система должна иметь внутренние гарантии самосохранения.


— Мне не хочется думать такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии, гарантии самосохранения, — отметил глава государства.

Президент отметил, что об устойчивости системы «как к внутренним, так к внешним шокам» нужно думать всем.

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Владимир Путинвыборы президентаКонституция РФ
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