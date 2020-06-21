В воскресенье, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ о присуждение государственных наград. В список попали 68 жителей Новосибирской области.
За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены три главных врача: Людмила Канунникова (Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн), Татьяна Комиссарова (Детская городская клиническая больница № 3) и Лариса Позднякова (Городская инфекционная клиническая больница № 1, главный инфекционист Новосибирской области).
Кроме того, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, Владимир Путин наградил 49 сотрудников научного центра «Вектор» орденом Пирогова и ещё 16 человек — медалью Луки Крымского.
В минувшую пятницу Владимир Путин присудил премии в области науки трём учёным из Новосибирска.