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Медики и сотрудники «Вектора» получили медали и ордена

Медики и сотрудники «Вектора» получили медали и ордена

В воскресенье, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ о присуждение государственных наград. В список попали 68 жителей Новосибирской области.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены три главных врача: Людмила Канунникова (Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн), Татьяна Комиссарова (Детская городская клиническая больница № 3) и Лариса Позднякова (Городская инфекционная клиническая больница № 1, главный инфекционист Новосибирской области).

Кроме того, за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, Владимир Путин наградил 49 сотрудников научного центра «Вектор» орденом Пирогова и ещё 16 человек — медалью Луки Крымского.

В минувшую пятницу Владимир Путин присудил премии в области науки трём учёным из Новосибирска.

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Коронавирус в Новосибирскеуказ президента
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