В воскресенье, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ о присуждение государственных наград. В список попали 68 жителей Новосибирской области.



За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, орденом Пирогова награждены три главных врача: Людмила Канунникова (Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн), Татьяна Комиссарова (Детская городская клиническая больница № 3) и Лариса Позднякова (Городская инфекционная клиническая больница № 1, главный инфекционист Новосибирской области).