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Тема дня Две девушки погибли в утреннем ДТП

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Машина врезалась в забор

Машина врезалась в забор

Сегодня рано утром в Ордынском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибли две 19-летние девушки.

— У меня там живёт знакомая. Она рассказала, что случилось.У них всего одна улица. Там никаких кюветов нет, дорога просто щебёночная. Неслись, одну опору столба снесли и врезались в забор вокруг жилого дома. А там забор со столбиками из кирпичей. Забор снесли, влетели в ограду. Машина вообще не подлежит ремонту. И, представьте, такой удар. Жительница дома подумала, что землетрясение. И она выходит. Девушка одна вылетела, аж мозги наружу, — рассказала корреспонденту НГС знакомая одной из жительниц села Усть-Алеус.

По словам источника, в машине в момент аварии находились два парня, которые выжили, и дне девушки, погибшие на месте.

— Девчонок вообще не могли опознать, по банковским картам их полиция опознала. Все пьяные были. Ребята сами с Камня-на-Оби. У тут у них дача в конце улицы. Пока родители спали, видать, напились и решили погонять, — добавила собеседница.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Ранее стало сообщалось что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и у него не было прав.

Если вы стали свидетелем этой аварии, знаете погибших или вам известны подробности, напишите нам в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00.

В минувший четверг, 18 июня, под Новосибирском 55-летний мужчина погиб в столкновении газели и иномарки.

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дтпПьяный водитель
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