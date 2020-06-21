По словам источника, в машине в момент аварии находились два парня, которые выжили, и дне девушки, погибшие на месте.

— Девчонок вообще не могли опознать, по банковским картам их полиция опознала. Все пьяные были. Ребята сами с Камня-на-Оби. У тут у них дача в конце улицы. Пока родители спали, видать, напились и решили погонять, — добавила собеседница.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия. Ранее стало сообщалось что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и у него не было прав.

Если вы стали свидетелем этой аварии, знаете погибших или вам известны подробности, напишите нам в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00.



В минувший четверг, 18 июня, под Новосибирском 55-летний мужчина погиб в столкновении газели и иномарки.