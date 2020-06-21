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Кольцеобразное солнечное затмение над Новосибирском: как это было

Наблюдать это явление можно было через телескопы или сварочное стекло

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Пик затмения пришёлся на 13:40

Пик затмения пришёлся на 13:40

Днём в воскресенье, 21 июня, жители Новосибирска могли наблюдать необычное явление — кольцеобразное солнечное затмение.

Как ранее рассказали в Большом новосибирском планетарии, оно началось в 12:45. Максимальная фаза пришлась на 13:40, а завершение — на 14:37. В этом году Луна располагалась на небольшом расстоянии от Земли, на небе она выглядела меньше Солнца. Поэтому было видно солнечное кольцо.

— Для наблюдений можно использовать обычные телескопы, но только с апертурными солнечными фильтрами, солнечные телескопы, солнечные фильтры, плотное сварочное стекло. Смотреть на Солнце только вооруженным глазом, — рассказывал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Кроме того, 21 июня — день летнего солнцестояния. Ночь длилась всего 6 часов 37 минут, а день — 17 часов 23 минуты.

Показываем, как выглядело солнечное затмение над Новосибирском.

Луна упала на Солнце

Луна упала на Солнце

Съемка обычным фотоаппаратом через дискету

Съемка обычным фотоаппаратом через дискету

На улице сегодня облачно

На улице сегодня облачно

А так затмение выглядело в Бердске

А так затмение выглядело в Бердске

Затмение видно даже через облака

Затмение видно даже через облака

В январе в Новосибирске состоялось лунное затмение. Правда, увидеть его смог не каждый.

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