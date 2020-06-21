Кольцеобразное солнечное затмение над Новосибирском: как это было

Днём в воскресенье, 21 июня, жители Новосибирска могли наблюдать необычное явление — кольцеобразное солнечное затмение.
Как ранее рассказали в Большом новосибирском планетарии, оно началось в 12:45. Максимальная фаза пришлась на 13:40, а завершение — на 14:37. В этом году Луна располагалась на небольшом расстоянии от Земли, на небе она выглядела меньше Солнца. Поэтому было видно солнечное кольцо.
— Для наблюдений можно использовать обычные телескопы, но только с апертурными солнечными фильтрами, солнечные телескопы, солнечные фильтры, плотное сварочное стекло. Смотреть на Солнце только вооруженным глазом, — рассказывал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
Кроме того, 21 июня — день летнего солнцестояния. Ночь длилась всего 6 часов 37 минут, а день — 17 часов 23 минуты.
Показываем, как выглядело солнечное затмение над Новосибирском.
В январе в Новосибирске состоялось лунное затмение. Правда, увидеть его смог не каждый.