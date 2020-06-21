Кольцеобразное солнечное затмение над Новосибирском: как это было

Днём в воскресенье, 21 июня, жители Новосибирска могли наблюдать необычное явление — кольцеобразное солнечное затмение.



Как ранее рассказали в Большом новосибирском планетарии, оно началось в 12:45. Максимальная фаза пришлась на 13:40, а завершение — на 14:37. В этом году Луна располагалась на небольшом расстоянии от Земли, на небе она выглядела меньше Солнца. Поэтому было видно солнечное кольцо.

— Для наблюдений можно использовать обычные телескопы, но только с апертурными солнечными фильтрами, солнечные телескопы, солнечные фильтры, плотное сварочное стекло. Смотреть на Солнце только вооруженным глазом, — рассказывал методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.