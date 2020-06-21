Рано утром в воскресенье, 21 июня, в Ордынском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погибли два человека.

— В 5.15 водитель автомобиля «Тойота –Виста», следуя по дороге в селе Усть-Алеус, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в правый кювет. В результате ДТП две 19-летних девушки, находившиеся на заднем сидении автомобиля, скончались на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Было установлено, что водитель, находившийся за рулём иномарки, был пьян. Водительских прав у него нет.