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Срочно Две девушки погибли в утреннем ДТП

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У водителя не было прав

У водителя не было прав

Рано утром в воскресенье, 21 июня, в Ордынском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погибли два человека.

— В 5.15 водитель автомобиля «Тойота –Виста», следуя по дороге в селе Усть-Алеус, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в правый кювет. В результате ДТП две 19-летних девушки, находившиеся на заднем сидении автомобиля, скончались на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Было установлено, что водитель, находившийся за рулём иномарки, был пьян. Водительских прав у него нет.

Сейчас на месте работает полиция, выясняются обстоятельства происшествия.

Если вы стали свидетелем этой аварии, то сообщите об этом в редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (в любом мессенджере), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на сайте.

Вчера ночью в Ленинском районе водитель грузовика насмерть сбил мужчину.

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дтпвылетел в кювет
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