Рано утром в воскресенье, 21 июня, в Ордынском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погибли два человека.
— В 5.15 водитель автомобиля «Тойота –Виста», следуя по дороге в селе Усть-Алеус, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля в правый кювет. В результате ДТП две 19-летних девушки, находившиеся на заднем сидении автомобиля, скончались на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Было установлено, что водитель, находившийся за рулём иномарки, был пьян. Водительских прав у него нет.
Сейчас на месте работает полиция, выясняются обстоятельства происшествия.
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