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Срочно Две девушки погибли в утреннем ДТП

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На месте работали сотрудники ДПС

На месте работали сотрудники ДПС

Утром в воскресенье, 21 июня, в Новосибирске на Бердском шоссе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух иномарок.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла около остановки «Таловая» при движении в сторону города. В автобус №20 с двух сторон врезались иномарки.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ДПС.

Если вы стали свидетелем этой аварии, напишите нам в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00.

В минувший вторник, 16 июня, в Кировском районе столкнулись пять автомобилей и автобус. В аварии пострадали люди.

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дтпаварии с общественным транспортом
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