Утром в воскресенье, 21 июня, в Новосибирске на Бердском шоссе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух иномарок.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла около остановки «Таловая» при движении в сторону города. В автобус №20 с двух сторон врезались иномарки.

По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал. На месте работали сотрудники ДПС.

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