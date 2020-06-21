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В области выявили ещё 105 пациентов с коронавирусом

В области выявили ещё 105 пациентов с коронавирусом

В воскресенье, 21 июня, оперштаб Новосибирской области сообщил о новых случаях смерти пациентов с коронавирусом.

— Одному мужчине было 67 лет, второму — 84 года. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 70 человек, — говорится в сообщении.

За сутки в регионе зафиксировано 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За всё время пандемии умерло 70 пациентов с подтверждённым COVID-19, вылечилось — 2769 человек.

Если вы знали умерших от коронавируса пациентов, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

Истории жертв коронавируса мы публикуем в специальном сюжете.

В конце недели стало известно, что в федеральный «Список памяти» медиков, погибших во время пандемии, попали пять новосибирцев. Мы собрали всё, что о них известно.

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Коронавирус в Новосибирскежертвы коронавируса
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