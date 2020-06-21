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Всего в Новосибирской области провели 173 340 тестов на коронавирус

Всего в Новосибирской области провели 173 340 тестов на коронавирус

К утру воскресенья, 21 июня, в Новосибирской области зарегистрировали ещё 105 случаев заболевания коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.

Всего в Новосибирской области зарегистрировали 5033 случаев коронавируса, из них 335 — дети: 65 детей за сутки госпитализировали с подозрением на коронавирус.

— Скончались еще два пациента. Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 70 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 77 человек. На ИВЛ – 19 пациентов, — говорится в сообщении. За сутки выздоровело 54 пациента.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 097.

В больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 173 340 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 636 жителей региона, 23 577 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 860 обращений, госпитализированы 19 пациентов.

Вчера стало известно, что Владимир Путин продлил выплату надбавок медиком, работающих с пациентами с коронавирусом, ещё на два месяца.

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Коронавирус в Новосибирскестатистика COVID-19
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