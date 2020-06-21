К утру воскресенья, 21 июня, в Новосибирской области зарегистрировали ещё 105 случаев заболевания коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.



Всего в Новосибирской области зарегистрировали 5033 случаев коронавируса, из них 335 — дети: 65 детей за сутки госпитализировали с подозрением на коронавирус.



— Скончались еще два пациента. Одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 70 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 77 человек. На ИВЛ – 19 пациентов, — говорится в сообщении. За сутки выздоровело 54 пациента.