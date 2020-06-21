Неделя до окончания самоизоляции, а в городе — почти 5000 зараженных. Онлайн-хроника Новосибирска

Казалось бы, Новосибирск живёт прежней жизнью — о пандемии ничего не напоминает, кроме ежедневных сухих сводок от оперштаба с подозрительно стабильными цифрами. Каждый день коронавирусом заражаются от 100 до 110 человек, 2–3 умирают.



Мы запускаем традиционную текстовую трансляцию о жизни города в эпоху коронавирусной инфекции. Сколько заболевших будет сегодня, что интересного и важного произойдет в Новосибирске — узнаете из нашего онлайн-репортажа.

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