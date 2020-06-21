Неделя до окончания самоизоляции, а в городе — почти 5000 зараженных. Онлайн-хроника Новосибирска

Половина россиян стала больше уважать профессию врача, заявляют «Известия».
Издание приводит результата опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ с 15 по 18 июня 2020 года
Оказалось, что эпидемия коронавируса в лучшую сторону изменила отношение россиян к профессии врача. 44% участников опроса заявили о том, что их уважение к медработникам выросло за это время.
Каждый пятый россиянин уверен, что отечественная система здравоохранения справилась с эпидемией коронавируса лучше, чем в других странах. 60% уверены: она оказалась не хуже зарубежных. Люди наконец заметили подвиги, которые ежедневно совершают наши врачи, и стали меньше ругать систему, уверены эксперты.
Среди самих врачей 32% признались, что во время эпидемии с еще большим уважением стали относиться к себе и своим коллегам. Большинство медиков (61%) испытывают профессиональную гордость за то, что они работают в системе здравоохранения.
24% врачей полагают, что российская медицина справилась с эпидемией лучше, чем в других странах. Более половины медиков (54%) считают, что система здравоохранения в РФ сработала так же, как и во всем мире.
«В лесу уже появилась земляника. Какие-то только расцветают, а с других можно собирать спелые ягоды. Лето в этом году очень необычное...», пишет читатель НГС. Прогулки по лесу - лучший вариант самоизоляции.
В центре Новосибирска пустынно. Только спрятавшиеся по кустам и подворотням стайки железных барьеров напоминают о том, как вчера для репетиции парада в городе были перекрыты не только улицы, но так же тротуары, парки и даже некоторые дворы, Те, кто на пропустил это незабываемое зрелище, смогут, по всей видимости, насладиться им 24 июня, когда будет проходить сам парад.
Группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование учёных, проводивших независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.
Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания - у носителей группы O (I). Для остальных групп крови, то есть В (III) и AB (IV) риск тяжелой болезни меньше, чем для A, но больше, чем для O.
— Влияние группы крови не объясняется факторами риска, которые мы рассматривали (возраст, пол, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес, хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевания легких), — отмечают ученые из Колумбийского университета. Иными словами, остается неясным, какое именно влияние на тяжесть заболевания коронавирусом оказывают хронические заболевания.
Что касается причин, по которым пациенты с различными группами крови по разному реагируют на заболевание, то у исследователей пока нет этому объяснения.
Также ученые подчеркивают, что данные результаты являются предварительными и требуют дальнейшего изучения и подтверждения, передаёт «Российская газета».