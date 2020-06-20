Стали известны подробности взрыва на Шиловском полигоне под Новосибирском, который произошел 15 июня. После происшествия СК РФ по Новосибирскому гарнизону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Корреспондент НГС поговорил с очевидцем, который видел трагедию на полигоне собственными глазами.
— В момент взрыва я находился не так далеко. Видел, как военные вышли на улицу. Через несколько минут на тренировочной площадке произошёл взрыв. На место происшествия очень быстро побежали военные с носилками. Говорят, что четверых человек сильно травмировало — у парней оторваны конечности, пальцы. Их сразу увезли в город. Ещё примерно человек шесть получили ожоги тела. Их задело не так сильно, потому что они находились на приличном расстоянии, — рассказал источник НГС.
Он также считает, что причиной трагедии могла стать халатность. В одной из гильз, по его версии, остался порох, из-за него и произошёл взрыв.
— Есть киперная лента, она ограждает тот участок, на который нельзя заходить. И вот из этих старых гильз делали дорожку, её границы — как пройти до учебной точки, например. Гильзы были уже покрашены, их просто кувалдой вбивали в землю. Думаю, их просто недостаточно хорошо проверили, из-за этого произошел взрыв. В одной из гильз, скорее всего, остался порох в капсюле, которая находится посередине. Она дает искру, чтобы боевая гильза взорвалась. За счёт оставшегося пороха и произошел взрыв.
Ранее информацию о том, что у пострадавших молодых людей оторвало конечности (кисти рук), редакции сообщали и другие источники. После инцидента в часть приезжала проверка. Её результаты пока неизвестны.
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