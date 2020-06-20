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Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности

Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности

Стали известны подробности взрыва на Шиловском полигоне под Новосибирском, который произошел 15 июня. После происшествия СК РФ по Новосибирскому гарнизону возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Корреспондент НГС поговорил с очевидцем, который видел трагедию на полигоне собственными глазами.

— В момент взрыва я находился не так далеко. Видел, как военные вышли на улицу. Через несколько минут на тренировочной площадке произошёл взрыв. На место происшествия очень быстро побежали военные с носилками. Говорят, что четверых человек сильно травмировало — у парней оторваны конечности, пальцы. Их сразу увезли в город. Ещё примерно человек шесть получили ожоги тела. Их задело не так сильно, потому что они находились на приличном расстоянии, — рассказал источник НГС.

Он также считает, что причиной трагедии могла стать халатность. В одной из гильз, по его версии, остался порох, из-за него и произошёл взрыв.

— Есть киперная лента, она ограждает тот участок, на который нельзя заходить. И вот из этих старых гильз делали дорожку, её границы — как пройти до учебной точки, например. Гильзы были уже покрашены, их просто кувалдой вбивали в землю. Думаю, их просто недостаточно хорошо проверили, из-за этого произошел взрыв. В одной из гильз, скорее всего, остался порох в капсюле, которая находится посередине. Она дает искру, чтобы боевая гильза взорвалась. За счёт оставшегося пороха и произошел взрыв.

Ранее информацию о том, что у пострадавших молодых людей оторвало конечности (кисти рук), редакции сообщали и другие источники. После инцидента в часть приезжала проверка. Её результаты пока неизвестны.

Если вы знаете пострадавших молодых людей, то свяжитесь с дежурным журналистом НГС по WhatsApp или Telegram (можно анонимно) по номеру +7 923 157-00-00.

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