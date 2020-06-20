Он также считает, что причиной трагедии могла стать халатность. В одной из гильз, по его версии, остался порох, из-за него и произошёл взрыв.

— Есть киперная лента, она ограждает тот участок, на который нельзя заходить. И вот из этих старых гильз делали дорожку, её границы — как пройти до учебной точки, например. Гильзы были уже покрашены, их просто кувалдой вбивали в землю. Думаю, их просто недостаточно хорошо проверили, из-за этого произошел взрыв. В одной из гильз, скорее всего, остался порох в капсюле, которая находится посередине. Она дает искру, чтобы боевая гильза взорвалась. За счёт оставшегося пороха и произошел взрыв.

Ранее информацию о том, что у пострадавших молодых людей оторвало конечности (кисти рук), редакции сообщали и другие источники. После инцидента в часть приезжала проверка. Её результаты пока неизвестны.

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